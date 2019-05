'Woning' Friese held Grutte Pier in Den Horn in brand gezet voor film

Je zou hem de meest legendarische Fries kunnen noemen: Grutte Pier. Daarom wordt er ook een Friestalige film over zijn leven gemaakt. In die film is een belangrijke rol voor Groningen weggelegd.

Dinsdagnacht bleek namelijk dat de woning van de Friese vrijheidsstrijder in Den Horn staat. Fictief althans. Voor de filmopnames moest de boerderij van Grutte Pier in vlammen opgaan. Het oog van regisseur Steven de Jong viel op een geschikte boerderij in Den Horn.

De regisseur heeft ervaring met het verfilmen van verhalen die zich in Friesland afspelen. Zo deed hij ook de regie van de speelfilms De Kameleon en De Hel van '63.

Aanvankelijk zou de boerderij op Goede Vrijdag in brand gestoken worden, maar vanwege de droogte ging dat toen niet door.

De eigenaar van de boerderij meldde zich bij de regisseur nadat er een oproep was gedaan. De boerderij in Den Horn was al tientallen jaren onbewoond en stond inmiddels op instorten. De eigenaar stond daarom welwillend tegenover de oproep.

Geschrokken van reacties

De eigenaar van de afgebrande boerderij wil liever niet met zijn naam in de publiciteit. 'We zijn namelijk nogal geschrokken van de reacties die we hebben gekregen nadat bekend werd dat de boerderij in brand zou gaan.'

De boer, die naast de inmiddels afgebrande boerderij woont, heeft meerdere 'boze mensen' op het erf gehad.

Eenzame boerderij

De afgebrande boerderij staat midden in het weiland en is niet bereikbaar via de openbare weg. In het verleden was dat wel zo, maar het treinspoor doorkruist de vroegere oprit. De woning is sinds de jaren 60 onbewoond. In de afgelopen jaren heeft hij wel dienst gedaan als opslagruimte van boerenmachines.

Nieuwbouw

De eigenaar was al geruime tijd van plan om de woning te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. De oproep van regisseur Steven de Jong kwam dan ook als geroepen.

De boerderij-eigenaar laat weten dat de woning en schuur onder streng toezicht stonden van natuurorganisaties. De gemeente Westerkwartier heeft onder meer op basis van een onderzoek naar de flora en fauna rondom de boerderij een vergunning verleend voor het afbranden van de boerderij.

Tientallen belangstellenden

De brandende boerderij heeft dinsdagnacht enkele tientallen belangstellenden op de been gebracht. Volgens een dorpsbewoner stond het bekend als een 'spookboerderij.'

'De laatste bewoners zijn er volgens mij weggegaan omdat het er spookt, maar ik geloof niet dat het echt waar is hoor.'

Grutte Pier?

Grutte Pier heet voluit Pier Gerlofs Donia en wordt door velen beschouwd als de grootste held uit de Friese geschiedenis. Grutte Pier wordt beschouwd als de stichter van een onafhankelijk Friesland (in de 16e eeuw)

Fries spreekwoord

Het in Friesland wereldberoemde spreekwoord 'Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries', is afkomstig van Grutte Pier.

Controle rijmpje

In de strijd om een onafhankelijk Friesland controleerde Grutte Pier, volgens de overlevering, met het rijmpje of de vijand een Fries was of juist niet. Wethouder Geertje Dijkstra (VZ Westerkwartier) redt zich prima met de uitspraak van het tongbrekende spreekwoord. Ze was één van de toeschouwers dinsdagnacht.

'Het is voor mij juist extra leuk dat hier een Fries verhaal wordt opgenomen. Ik ben zelf een Friezin. Ik weet niet of ik veel met Grutte Pier heb, maar ik weet wel dat de uitspraak van Bûter, brea en griene tsiis van hem is.'

Openingsshot

De brandende boerderij moet het openingsshot van de speelfilm worden. Het is nog niet bekend wanneer de film in première gaat.

