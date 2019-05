Wytze Kooistra: 'Ze mogen best nog een spelerskaart voor me aanvragen'

De 36-jarige routinier kwam daar in de wekelijkse sportpodcast De Koffiecorner bij RTV Noord een beetje op terug. Presentator Niiwino Geertsema vroeg de 2.10 meter lange volleyballer of hij volgend seizoen in een van de lagere teams van Lycurgus wil spelen.

'Nee, ik ken nog wel veel jongens. Maar de afstand is te groot (Kooistra woont in Noord-Sleen, red.) om dat voor de hobby te doen', stelt hij.

En Peter Barla dan?

Verslaggever Karel-Jan Buurke wees Kooistra op het feit dat oud-speler Peter Barla, ook ooit gestopt, toch nog terugkeerde toen Lycurgus een finale-serie speelde. Kooistra sloot daarop hetzelfde scenario niet uit.

De club mag best nog een spelerskaart voor me aanvragen Wytze Kooistra - volleyballer

'Kijk, als in een keertje in de week nog meetrain om af te bouwen, mag de club best nog een spelerskaart voor me aanvragen. Maar ik ga niet meer structureel mee naar wedstrijden in Zaanstad bijvoorbeeld.'

'Ik heb altijd gezegd dat ik Lycurgus een warm hart toedraag en ze wil helpen. Ik maak in principe geen onderdeel meer uit van de selectie volgend jaar, dan moet er wel echt wat gebeuren. Maar dit is geen nieuws voor Arjan Taaij (trainer, red.), hoor!'

Technische vlak

Kooistra en Lycurgus zijn op dit moment met elkaar in gesprek over wat Kooistra voor de club kan blijven doen. Hij ambieert geen bestuursfunctie, maar wil het liefst op het technische vlak betrokken blijven.

Finaleserie

Woensdagavond speelt Kooistra met Lycurgus de derde wedstrijd in de best-of-five serie in de finale om het landskampioenschap tegen Orion. De wedstrijd in MartiniPlaza begint om 19.30 uur en is live te volgen via RTV Noord. Komende zondag kan de strijd om de titel in Doetinchem beslist worden.

