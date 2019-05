'Och, ik ben zo blij en dankbaar. Het ziet er zo mooi uit. Dat is echt klassewerk geweest.' Marleen Jansen uit Delfzijl liep jaren rond met flinke littekens in haar gezicht door ontstoken fillers, maar nu is ze er dankzij het RTL 4-programma Verminkt vanaf.

Ze liet achttien jaar geleden fillers in haar gezicht plaatsen, nadat ze door ziekte zo'n tien kilo was afgevallen.

'Dan zie je er heel vermagerd en vermoeid uit in je gezicht. Ik sprak iemand die er echt heel mooi uitzag en die zei dat ze fillers spoot. 'Nou, dat is mooi en makkelijk. En ook wel wat voor mij'. Gelukkig is dat spul nu verboden om te gebruiken, maar ik had pech.'

'Goed misvormd'

Haar lichaam reageerde anders dan gehoopt op de fillers. 'Het werden heel harde bulten in mijn gezicht. Ze waren goed misvormd.'

'Een plastisch chirurg had er al enkele uitgehaald, omdat ze begonnen te ontsteken. Dat zag er vreselijk uit. Die man heeft me eigenlijk meer verminkt, dan dat hij het beter maakte. Dan word je een beetje bang. Ik heb nog een aantal behandelingen gehad, om het zonder operatie proberen te verwijderen. Maar alles mislukte, het ging alleen maar ontsteken.'

Angst voor meer littekens

Een nieuwe operatie dreigde. 'Ik was natuurlijk erg teleurgesteld, want ik voorzag alleen maar meer littekens in mijn gezicht. Tot er ineens een vrouw opstond van het programma RTL Verminkt. Ze vroegen of ik wilde meedoen.'

De uitzending met de Delfzijlse is vanavond om 21:30 uur te zien op RTL 4.