Met dit bestuur en deze sponsor wil Lycurgus problemen achter zich laten

Dat betekent dat de nog zittende bestuursleden Wim Wolfs (penningmeester) en Marcel van Delden stoppen. Folkerts is de enige van het oude bestuur die aanblijft. De Jonge is ondernemer en gaat zich richten op commerciële zaken. Van der Schuur volgt Wolfs op als penningmeester.

RvC-voorzitter FC Groningen

Eerder op de dag maakte RTV Noord al bekend dat Wink de voorzitter van het nieuwe bestuur wordt. Wink stopt na dit seizoen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen.

Max van den Berg

Wink is bij de club terecht gekomen door oud-burgemeester Max van den Berg, die Lycurgus hielp bij de zoektocht naar een nieuw bestuur: 'Ik heb me in de afgelopen zes weken laten overhalen', aldus de nieuwe voorzitter.

Hoofdsponsorschap

Ook werd het driejarige hoofdsponsorschap van Nedmag officieel ondertekend. Nedmag wordt de opvolger van uitzendbureau Abiant Uitzendgroep, dat elf jaar lang hoofdsponsor van de Groningse landskampioen was.

In februari bracht RTV Noord naar buiten dat er een tekort is van 150.000 euro en dat het oorspronkelijke bestuur van zeven personen door het vertrek van de interim-voorzitter nog maar uit drie personen bestond.

Nieuwe periode

Nedmag trad in april op als redder en zorgde er voor dat Lycurgus het seizoen kon afmaken. Ook werd toen al de intentie uitgesproken dat het bedrijf hoofdsponsor wilde worden. Met de presentatie van het nieuwe bestuur en de nieuwe hoofdsponsor hoopt Lycurgus de periode van bestuurlijke en financiële problemen definitief achter zich te laten.

Hoe gaat Lycurgus heten?

'Wat betreft de nieuwe naamgeving van Lycurgus: we beginnen het nieuwe seizoen als Nedmag Lycurgus. Maar we willen een deel van de naam vermarkten. Wel zal het altijd Lycurgus blijven heten', aldus directeur Bert-Jan Bruning van Nedmag.

Vierde landstitel?

Om 19.30 uur begint Lycurgus in MartiniPlaza aan de derde wedstrijd in de finaleserie tegen Orion uit Doetinchem. Zondag kan de strijd om de landstitel beslist worden. Mocht Lycurgus kampioen worden, is dat voor het vierde jaar op rij. De wedstrijd is live te volgen via een stream van RTV Noord.

