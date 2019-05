Rondje Groningen: Een iPhone XS voor 600 euro is te mooi om waar te zijn

Een top iPhone met nieuwwaarde 1300 euro voor de helft? No way! (Foto: Marktplaats)

1) WNL snapt dat Groningen dé Stad is

Maar zet er voor de zekerheid nog wel even (GR) achter.

2) Lachen om drie miljoen voor Van Dijk

Gus Poyet van de Britse club Brighton zag Virgil van Dijk 'helemaal' bij FC Groningen voetballen. Het was volgens hem meteen te zien: 'It was too easy for him.' Hij kostte in die tijd nog maar drie miljoen... maar Brighton kon het niet ophoesten.

3) Groningen, een middeleeuws marktdorpje

En als we het er toch over hebben: vanavond staan oud FC-Groningers Luis Suarez en Van Dijk dus gewoon tegenover elkaar... in de halve finale Champions League. We worden wel weggezet als een middeleeuws marktdorpje...

4) Moeten kinderopvangen alleen ingeënte kinderen toelaten?

Die vraag stelden we op Facebook vandaag, nadat kinderopvang Berend Botje elders in het land besloot alleen nog ingeënte kinderen te accepteren op de opvang. Wat vinden Groningers?

5) Vrijheid volgens de kinderburgemeester

Voor iedereen die uit de bocht vliegt in die discussie over inenten of niet, is er deze 5 mei-boodschap van de kinderburgemeester van Groningen.

6) Sorry jongens en meisjes

Woningmaatschappij Nijestee is het innen van je huur niet vergeten.

7) OPHEF

Als dat maar goed gaat!!!1!

8) Hou je thai!

Sylvia Witteman spaarde ooit dubieuze bedrijfsnamen. Deze in Groningen mag volgens Martijn niet ontbreken.

9) Uitstekend nummerbord

Op deze brandweerauto van de Veiligheids Regio Groningen.

10) Welkom in Veendam!

Niet de plaats, maar het cruiseschip!

11) Te mooi geprijsde iPhone op Marktplaats?

Als het te mooi voelt om waar te zijn, dat ís dat het waarschijnlijk ook. Twitteraar Henk wijst op de oplichtpraktijken van 'Thom uit Amsterdam' ofwel 'Rob uit Delfzijl' op Marktplaats. Die heeft de advertenties inmiddels verwijderd... al zijn er nog veel, veel meer. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

