Geuko terug uit Amerika: 'We willen nu gewoon lekker naar huis'

Geuko is weer terug in Nederland

De zesjarige Geuko van Lang uit Winschoten is na twee maanden intensieve behandeling in Amerika terug in Nederland. De afgelopen weken was hij samen met zijn vader Gert Jan in Baltimore.

Daar kreeg Geuko een speciale behandeling voor zijn zeldzame ziekte. Artsen in Nederland konden het jongetje uit Winschoten niet verder helpen.

'De vlucht was perfect, hulde aan de piloten. Voor Geuko was het iets minder', vertelt zijn vader. 'Hij had hoofdpijn en buikpijn van het stijgen en landen. En omdat hij plat ligt, krijg je het idee van wagenziekte.'



Weer terug

Het was niet de eerste keer dat Geuko en zijn vader langdurig van huis waren. Geuko werd bijna twee jaar lang behandeld in verschillende ziekenhuizen in Nederland en Duitsland.

Toch blijft het speciaal om hun familie na lange tijd weer in de armen sluiten.

'Geuko is moe. En van dit soort aandacht wordt hij verlegen', merkt Gert Jan. 'Maar hij vindt het wel leuk. De opa's en oma's zijn er, zijn beste vriendje. De juffen ook. Het is overweldigend.'

Spanning

Gerda, de moeder van Geuko, is dolgelukkig. 'De spanning liep wel een beetje op. Dat zag ik bij hem ook wel. Hij had ook niet verwacht wie er allemaal zouden zijn. We willen nu gewoon lekker naar huis.'

Gijs, het broertje van Geuko, is volgens zijn moeder 'best even van slag'. 'Je ziet wat een impact het heeft, hij wil even niets van Geuko en van zijn vader weten. Maar dat komt wel weer.'



Geuko heeft een zeldzame, polio-achtige ziekte. Binnen 48 uur veranderde hij van een kerngezond jongetje in een kind dat niet meer zelfstandig kon ademen. Er zijn wereldwijd maar enkele gevallen bekend van kinderen met deze ziekte.

Geholpen?

De belangrijkste vraag is natuurlijk of de behandeling geholpen heeft. Feit is dat Geuko steeds langer zonder beademing kan functioneren. Het grootste struikelblok is angst. Het jongetje is zo gewend om hulp te krijgen bij het ademen, dat hij het eng vindt om lang van de beademing af te gaan.

De fysiotherapeute die Geuko in Nederland behandelt, is ook naar Amerika geweest. 'Ze heeft daar een cursus gedaan, om de kneepjes van de therapie te leren. We gaan dit doorzetten', vertelt vader Gert Jan.

Het verblijf en de behandeling in Amerika kostten veel geld. Een deel is ingezameld met benefietconcerten en andere acties. Het resterende bedrag, 205.000 euro, werd gedoneerd na een oproep in het tv-programma 'Je geld of mijn leven' van de EO.

'Op 29 mei heb ik een gesprek met een Tweede Kamerlid. Onder meer om te kijken of we de behandeling ook in Nederland kunnen doen en over de kosten. Wie gaat het vergoeden?'

'Het beheerst ons leven', zegt vader Gert Jan over de ziekte van Geuko. 'Maar het was zo heerlijk dat ze in Amerika veel over zijn aandoening afweten.'



