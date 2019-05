Garnalenvissers willen zelf óók goede controle

Dinsdag schreef visserijminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen dat de 'blackboxsystemen' die de garnalenvissers hebben aangeschaft het niet goed doen. Daardoor schiet de controle op de locaties waar garnalenvissers hun netten uitgooien tekort.

Zwarte doos

Zo'n zwarte doos registreert drie zaken: waar en hoe lang een schip vist en ook hoe veel motorvermogen het heeft. Een van de doelen is om te voorkomen dat er gevist wordt in gesloten gebieden, de plaatsen waar visserij verboden is.

Juist de registratie of een kotter vaart of vist, werkt niet goed. Bovendien zou het systeem vookomen dat vissers stiekem meer uren vissen dan onderling en met de mededingingsautoriteit is afgesproken. Dat is van belang omdat het aanbod nu zo groot is dat een ongebreidelde vangst de prijs zou doen kelderen.

Gelijk speelveld

Garnalenvissers hebben belang bij een goed functionerende blackbox, zegt Van Tuinen.

'Wanneer een blackbox optimaal werkt en als alle drie de functies het goed doen, dan krijg je een gelijk speelveld voor alle vissers. Dat kun je met die blackbox beter controleren en handhaven. Nu zal het heus wel eens voorkomen dat vissers die afspraken ontduiken.'

Hij hoopt dat het onderdeel dat bijhoudt waar er gevist wordt binnen een aantal maanden voldoende werkt.

Garnalenprijs

Overigens hebben de vissers er ook last van dat de Duitse en Deense vissers zichzelf veel minder beperkingen hebben opgelegd, waardoor de garnalenprijs nog altijd onder druk staat.

Lees ook:

- Zoutkamper garnalenvisser: 'Showtime!'

- Handelscrisis dreigt door 'garnalenexplosie'