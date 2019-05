In de 'tijdmachine' van Los Cascos naar tropische oorden

Aanstaande zondag staan ze op het Bevrijdingsfestival in het Groninger Stadspark: de Veendammer latinband Los Cascos. Het is de aftrap van het zomerseizoen van de tienkoppige band. Tijdens het optreden lanceert Los Cascos de nieuwe single Vive la vie.

'Het nummer gaat over vrijheid', vertelt Oscar Molina (38) in zijn huis in Wildervank. 'Het gaat over dat het niet uit maakt waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, je kleur, taal of geloof. Het maakt niet uit.'

Inspiratie uit het nieuws

De inspiratie voor deze vierde single van Los Cascos haalt Molina uit het nieuws. 'Soms doe je het nieuws aan en zie je allerlei nare dingen en vraag je je af waarom? Op zo'n moment komt er een melodie in mijn hoofd, pak ik mijn gitaar en komt het liedje.'

Oscar Molina en Willemijn van Selling (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Een Veendamse en een Colombiaan op Bonaire

Het verhaal van Los Cascos begint op Bonaire. Daar ontmoet de Veendamse Willemijn van Selling de Colombiaan Molina. Ze maken er samen muziek, geven optredens op cruiseschepen, trouwen en belanden uiteindelijk via Spanje in Wildervank. Daar vormen ze met een aantal bevriende Veendammer muzikanten hun latinband.

'Moment waar je blij van wordt'

De eerste single van Los Cascos, Tu tierra, wordt direct een regionale hit. Willemijn (37) herinnert zich het moment dat ze dat voor het eerst merkte.

'Ik ging toen met Oscar naar het Hoornsemeer en toen we daar aankwamen hoorde ik vaag bekende muziek. Toen ik rond keek zag ik een man en een vrouw in een cabriolet swingen op Tu tierra. Dat is wel een momentje waar veel muzikanten blij van worden.'

'Wij zijn een soort tijdmachine'

Dat ook Groningers vallen voor de latinmuziek van Los Cascos verbaast bandleider Oscar Molina niet.

'Iedereen houdt van latin, want het is vrolijk en gezellig. Wij zijn een soort tijdmachine. Als Los Cascos komt spelen wordt het publiek getransporteerd naar vakantiesferen.'

De band werkt inmiddels aan hun debuutalbum. Molina sluit een Groningstalig lied niet uit: 'Je weet het nooit, een mooi liedje met een Gronings refrein.'

Bevrijdingsfestival in Stadspark

Komende zondag staat 'tijdmachine' Los Cascos op het Bevrijdingsfestival in het Groninger Stadspark. Van 19:30 tot 20:00 uur, op Podium Noord.

Behalve Van Sellingen en Molina bestaat de band uit Bert Meis (gitaar), Erik Drent (bass), Dani Brands (keyboards), Djai-Mac Wolthof (drums), Marten Miedema (trompet), Joni Fens (sax), Raphael Tahapary (percussie) en Stephan Zwerwer (keyboards).

Lees ook:

- Kraantje Pappie is slotact op Bevrijdingsfestival Groningen