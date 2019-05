Noordelijk Belastingkantoor verstuurt 120.000 aanslagen: wat is jouw ervaring?

'We gaan ervanuit dat we er veel telefoontjes over krijgen en hebben dus een volledige bezetting aan de telefoons van veertig man. Dat is het maximum dat we kunnen inzetten', vertelt woordvoerder Linda van Leeuwen.

Op die manier hoopt het kantoor te voorkomen dat er klachten komen over de slechte bereikbaarheid: 'De wachttijd is minimaal en de wachtrij is kort, maar aan het begin van de dag en rond lunchtijd zijn er pieken, dan moeten mensen wat langer wachten.'

Naast de 120.000 Groningse aanslagen worden nog eens zo'n 17.500 aanslagen verstuurd voor gemeentelijke belastingen en andere waterschapslasten elders in de provincie.

Vorig jaar veel problemen

In het opstartjaar 2018 kampte het Noordelijk Belastingkantoor met verschillende kinderziekten. De organisatie liep al snel achter met het verwerken van kwijtscheldingen, stuurde onterechte aanmaningen voor hondenbelasting en afvalstoffenheffing en maande tot betalingen die al voldaan moesten worden vóórdat een brief werd verstuurd. In korte tijd verstuurde het Belastingkantoor afgelopen najaar zo'n 70.000 aanmaningen.

Geen herhaling van vorig jaar

Een stortvloed van klachten over aanmaningen zoals vorig jaar, verwacht Van Leeuwen niet opnieuw: 'Het aantal aanmaningen is altijd zo'n 10 procent van het aantal aanslagen dat we versturen. Ze gaan er niet meer ineens, maar geleidelijk uit. Dan gaat het om enkele duizenden per maand. Dat aantal kunnen we prima aan.'

Klachten

Maar dat gaat over aanmaningen. Deze tijd van het jaar gaan er dus vooral aanslagen uit. Via Twitter zijn er inmiddels verschillende signalen dat mensen geen contact krijgen met het Belastingkantoor. Maar er zijn ook andere klachten:

Wat zijn jouw ervaringen?

Wij zijn benieuwd: wat zijn nu jouw ervaringen met het Noordelijk Belastingkantoor, nu de aanslagen van dit jaar op tafel ligt of net op de mat is gevallen? Deel je ervaring via onze facebookpagina of mail je ervaring naar bbreij@rtvnoord.nl.

Kosten besparen

Het Noordelijk Belastingkantoor is in 2017 opgezet om de belasting van de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslan te stroomlijnen. De samenwerking moest 1,9 miljoen euro per jaar besparen. Het Noordelijk Belastingkantoor is in 2017 opgezet om de belasting van de drie noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslan te stroomlijnen. De samenwerking moest 1,9 miljoen euro per jaar besparen. Met name voor inwoners van de gemeente Groningen moest de nieuwe samenwerking veel opleveren. Voortaan zouden de gemeentelijke en waterschaps-belastingen overzichtelijk in één keer verstuurd worden. Dat ging in opstartjaar 2018 dus niet zonder problemen.

