Knol gaat niet in april, maar juni weer koeken bakken

Directeur Edwin Knol van Knol's Koek hoopt in juni weer op bedrijvigheid in zijn koekenbakkerij. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Knol's Koek in Groningen verwacht eind juni weer te kunnen gaan bakken. Dat is twee maanden later dan eerder werd gedacht.

In de bakkerij woedde in augustus vorig jaar een korte, hevige brand, die de inventaris compleet vernielde. Het was de tweede keer in relatief korte tijd dat Knol slachtoffer werd van brand: ook in 2010 werd het bedrijf door vlammen verwoest.

'We hadden gehoopt dat de herbouw van ons bedrijf sneller van start kon gaan, maar dat is niet gelukt', verklaart directeur Edwin Knol over de vertraging. 'We zijn dus later begonnen, maar verder verloopt het werk prima'.

'Apparatuur is besteld'

En dat is zowel binnen als buiten het karakteristieke pand aan het Hoendiep te zien. Binnen is geen spoortje meer van de brand te vinden. Er zijn nieuwe wanden, er is een nieuwe vloer en een nieuw plafond, maar verder is het nog leeg. 'De apparatuur is besteld', vult Knol aan. De buitenkant van het bedrijf zit strak in de verf.

Edwin Knol werpt een blik door zijn gerenoveerde bakkerij (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



Klanten kwijt?

Een groot verschil met de brand in 2010 is dat Knol destijds bij een collega in Haren door kon gaan met het bakken van koek en de productie niet compleet stilligt. Dat was nu wel het geval. Is de directeur niet bang dat het moeilijk wordt de vroegere afnemers kwijt te zijn?

'Dat wordt spannend', zegt hij. 'We moeten weer flink aan de bak met de PR. Het belangrijkste is dat we weer koek gaan maken. Daarna moeten we er fanatiek tegenaan om in Groningen en daarbuiten duidelijk te maken dat er weer Knol's koek is.'

Ondanks twee branden in acht jaar tijd blijft Edwin Knol positief: 'Dit is een prachtig familiebedrijf, we bakken al drie generaties lang koek en in 2023 bestaan we honderd jaar. Knol's Koek is een begrip in Groningen.'

