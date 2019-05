Dit was de reden voor de plotselinge arrestatie in McDonald's Sontplein

Een paspoort te koop aanbieden is verboden. Twee mannen proberen het toch. Al snel meldt zich een koper. Denken ze. Op 12 maart worden ze met veel machtsvertoon gearresteerd in de McDonald's aan het Sontplein in Groningen.

'De mannen worden verdacht van het ter beschikking stellen van een paspoort en overtreding van de wapenwet', vertelt Jeichien de Graaff, woordvoerder van het Landelijk Parket, anderhalve maand na het incident.

De verdachten zijn een 24-jarige man uit de stad Groningen en een 56-jarige man uit Roden. Later wordt ook de 20-jarige vriendin van de Stadjer gearresteerd. Het was haar paspoort dat de mannen probeerden te verkopen.

Ik snap dat mensen daar van schrikken Jeichien de Graaff - woordvoerder Landelijk Parket

Directe arrestatie

Op dinsdag 12 maart valt een team van de Marechaussee het fastfoodrestaurant aan het Sontplein binnen. Het gaat om een undercovermissie. Vooraf is geregeld dat een medewerker van de Marechaussee zich voordoet als koper. In politiejargon heet zoiets een pseudo-koop.

Ooggetuigen zien hoe het arrestatieteam binnenstormt en meerdere personen op de grond legt. 'Vanwege onderzoekstechnische redenen besloten we om de verdachten direct aan te houden. In dit geval was dat in het restaurant. Soms kan het gewoon niet anders', verklaart De Graaff.

'Ik snap dat mensen daar van schrikken, maar zulke speciale teams weten heel goed waar ze mee bezig zijn.'

Er is nooit sprake geweest van een echte koper Jeichien de Graaff - woordvoerder Landelijk Parket

Omstanders zien ook hoe de verdachten worden geboeid, geblinddoekt en daarna worden weggevoerd.

Verkoop via sociale media

De mannen bieden het paspoort te koop aan via diverse sociale media. Dat wordt al snel opgemerkt door de Marechaussee. Die wil direct een 'pseudo-koop' organiseren. Daarvoor moeten de rechter-commissaris en de officier van justitie eerst wel toestemming geven.

En dat gebeurt ook. 'Er is nooit sprake geweest van een echte koper, dat was in dit geval iemand van de Marechaussee', zegt De Graaff.

Vuurwapens

De politie doet na het incident op drie verschillende plekken huiszoekingen. De 24-jarige man heeft een officieel woonadres in de stad Groningen, maar blijkt hier niet te wonen.

De Graaff: 'Toen gingen we naar zijn echte woonadres in Groningen. Daar hebben we zijn 20-jarige vrouw aangehouden, van wie het paspoort was. Ook troffen we daar twee vuurwapens aan. Vervolgens deden we ook een huiszoeking in Roden, in de woning van de 56-jarige man.'

Op vrije voeten

De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Ze moeten binnenkort voor de rechtbank in Zwolle verschijnen.

