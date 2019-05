Groningse kinderopvangcentra: 'Wij wachten op wetgeving over vaccinaties'

Een grote Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie maakte dinsdag bekend dat ze kinderen gaat wegsturen die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Wettelijk gezien mag dit niet, maar er wordt gewerkt aan een wijziging in de Wet Kinderopvang. De grote Groningse kinderopvangcentra lijken met smart te wachten op die wetswijziging.

10 van de 2500 kinderen niet ingeënt

Directeur Lenie van der Werf van Kids2B: 'Wij zijn voorstander van wetgeving en houden ons aan de wet. Op dit moment zijn tien van de 2500 kinderen op onze locaties niet ingeënt. Wij vragen dat dus wel aan ouders, maar proberen hen niet te overtuigen.'

In de opvanglocaties van Kids2B heerst op dit moment geen mazelen. 'Dat houden we goed in de gaten', zegt Van der Werf. 'Er zijn wel kinderen met waterpokken, maar die ziekte valt niet onder het Rijksvaccinatieprogramma.'

Schijnveiligheid

'Je kunt je trouwens afvragen of het vaccineren geen schijnveiligheid oplevert', zegt Van der Werf. 'De kinderen kunnen op andere plekken, zoals de speeltuin, ook besmet worden.'

We weten niet of de cijfers kloppen. Ouders zijn niet verplicht om ons de waarheid te vertellen Woordvoerder SKSG

SKSG heeft onderwerp 'op tafel'

Bij SKSG, dat zo'n zevenduizend kinderen opvangt in ruim honderd locaties in de stad Groningen, 'ligt het onderwerp zeker op tafel', zegt een woordvoerder.

'Als collega-organisaties daar beslissingen over nemen, dan spreken wij daarover. Maar op dit moment zijn er nog geen actieve veranderingen in ons beleid.'

Ook SKSG vraagt wel aan ouders of hun kinderen zijn ingeënt. 'Maar we kunnen geen cijfers geven. We weten ook niet of die kloppen, want ouders zijn niet verplicht om ons de waarheid te vertellen.'

