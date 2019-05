De kogel is door de kerk: autocross Winsum gaat definitief door

De autocross in Winsum kan definitief doorgaan tijdens het hemelvaartweekend. AutoSport Groningen is eruit gekomen met gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen.

Het evenement kon aanvankelijk niet doorgaan omdat er niet genoeg tijd was om de vergunning rond te krijgen. Maar nu blijkt dat toch te kunnen. Ook de overige drie races die later in het seizoen plaatsvinden in Winsum, gaan door.

AutoSport Groningen is blij met het nieuws. In het bijzonder voor de autosportliefhebbers die de afgelopen tijd op de barricade hebben gestaan. Het evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

Geen ontheffing

De provincie laat weten dat uit een eerste onderzoek in het gebied is gebleken dat er geen ontheffing op de natuurwet nodig is. Het evenement vindt plaats in een weidevogelgebied en daarom leek het nodig om een streep door het evenement te zetten. Nader onderzoek wijst nu uit dat dit niet hoeft, waardoor de vergunningsprocedure sneller is gegaan.

'Wij zijn afhankelijk van de provincie voor het afgeven van de vergunning, maar de provincie heeft nu groen licht gegeven. De situatie is anders aangevlogen', vertelt wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hogeland. Ook hij is blij dat het evenement door kan gaan.

Goed overleg

Volgens de wethouder gaan de races door dankzij goed overleg tussen alle partijen. 'De organisatie heeft rechtstreeks met de provincie overlegd. Daar hadden wij als gemeente wel weet van, maar hebben we geen invloed op gehad', vertelt Dijkhuis.

Hij wil voorkomen dat er volgend jaar weer problemen ontstaan met de organisatie van de autocross en gaat kijken hoe het beter kan.

