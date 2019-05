'We staan hier op het terras van Beth Zekenim, het Joodse bejaardenhuis aan de Schoolholm in Stad. Alles wat je als joodse gemeenschap nodig had, was hier.'

Beth Zekenim is zaterdag 4 mei voor het eerst sinds jaren toegankelijk voor publiek tijdens het project 'Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet'.

Verhalen

In heel Nederland zijn dan woningen, waar voor de oorlog joodse families of verzetsstrijders woonden, geopend voor het publiek. De huidige bewoners of historici vertellen wat er van hen geworden is.

Oud joods Groningen

Een van de vertellers is Marcel Wichgers, educatiemedewerker van de Groninger Synagoge. 'Beth Zekenim betekent letterlijk 'het oudeliedengesticht'. Dichter bij oud joods Groningen kun je niet komen. We kijken uit op de synagoge, die gebruikt werd voor diensten en feesten. Ook zat hier de jeugdsynagoge waar je joods opgeleid kon worden en uiteindelijk kwam je dan op je oude dag hier in Beth Zekenim.'

Gedeporteerd

In 1940 woonden 25 tot 30 mensen in het joodse bejaardentehuis. In de oorlog werd het een joods ziekenhuis en moesten alle gezonde bejaarden verhuizen. Uiteindelijk werd iedereen in 1943 gedeporteerd.

Open joodse huizen

Tijdens 'Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet' zijn negentien locaties geopend waar in totaal 21 verhalen worden verteld. In Winschoten zijn ook drie locaties geopend, waaronder de oude Rabinaatswoning. Het volledige programma vind je op openjoodsehuizen.nl.

