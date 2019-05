'Nog altijd duiken bijzondere documenten en objecten uit de oorlogsjaren op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder', zegt Anke Jongste van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG).

'Niet weggooien!'

Zij is één van de organisatoren van de jaarlijkse actie 'Niet weggooien!', die vrijdagmiddag wordt gehouden in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de Stad Groningen.

'Als u ook nog een brief, notitie, foto of object met een bijzonder persoonlijk verhaal hebt? Of een mooie anekdote van uw ouders, hoe hebben zij de bevrijding beleefd? Dan bent u van harte uitgenodigd om langs te komen om het door een team van experts te laten beoordelen', licht Jongste toe.

Bevrijding

'Dit jaar zijn we vooral op zoek naar voorwerpen en verhalen die gerelateerd zijn aan de bevrijding, want volgend jaar is dat 75 jaar geleden en het is mooi om die verhalen dan te vertellen', besluit ze.

'Niet weggooien!' vindt vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur plaats in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Bezoekers hebben die middag gratis toegang.

