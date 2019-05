De posters en spandoeken in Winsum zijn een doorn in het oog voor sommige mensen. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ergernis over wirwar aan reclameborden in Winsum

'Weghalen, stoppen hiermee'. De posters en spandoeken langs de provinciale weg in Winsum zijn een doorn in het oog voor PvdA-raadslid Jan Willem Nanninga van gemeente Het Hogeland.

Hij wil dat er een einde komt aan de wirwar van reclameborden bij de entree van Winsum.

Tijden veranderd

Al jarenlang zetten organisatoren van evenementen er borden neer. Het is gratis. Er komen dagelijks duizenden auto's langs, dus het is een geliefd plekje. Drie jaar geleden, in 2016, zag dat er zo uit:

Maar tijden zijn veranderd. Steeds meer organisatoren weten de plek te vinden. Ook ondernemers adverteren er nu.

Nanninga: 'Het zijn enorm grote borden geworden. Ik snap heel goed dat mensen aandacht willen voor hun activiteiten, maar de entree van Winsum wordt er niet mee verfraaid.'

Staan er al jarenlang

Eén van de organisatoren die er twee grote spandoeken heeft hangen, is Martin Medema, voorzitter van Graspop in Baflo. Ook hij ergert zich aan de vele reclameborden: 'Het lijkt heel rommelig. Vroeger waren ze vaak van hetzelfde formaat, maar nu is het chaotisch.'

Medema beseft zich dat hij er zelf aan meedoet: 'Dat klopt, we staan hier al jarenlang. Er zijn nu veel partijen bijgekomen, vandaar dat het rommelig lijkt.'

Meeste borden legaal

Ook wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) vindt het niet fraai. 'Het lijkt wat uit de hand te lopen. We moeten er nog maar eens goed naar kijken', liet hij tijdens de raadsvergadering weten.

Volgens de gemeente staan de meeste borden er legaal: 'De plek is ontstaan omdat er in de voormalige gemeente Winsum een plek nodig was waar verenigingen en organisaties uitingen kwijt konden. Na overleg met de wegbeheerder en de provincie is deze plek gekozen.'

Tijdelijk

In het voorjaar zijn er traditiegetrouw meer evenementen, vandaar dat het volgens Het Hogeland nu tijdelijk wat drukker is. De gemeente gaat wel kijken of er nog aanvullende regels nodig zijn. Commerciële uitingen zijn ongewenst.

Automobilisten lijken weinig last te hebben van de borden: 'Ik vind het wel slim opgesteld. Normaal zie je spandoeken op aanhangwagens. Het leidt me niet af, ik vind het wel leuk', laat één van de automobilisten weten.

Regels opstellen

Volgens Graspop-organisator Medema moet iemand het grasveldje beheren. 'Het zou goed zijn als er een organisatie is waar je je kunt melden. Daarmee kun je data afspreken, zodat je weet wanneer het geplaatst en weggehaald wordt.'

Om de druk van de ketel te halen, heeft Stichting Promotie Winsum enkele jaren geleden een digitaal bord geplaatst. Daar kunnen ondernemers en organisaties in Winsum een aankondiging op doen.