Lopend Vuur: Zonder vlees is mijn maaltijd niet compleet

In maart van dit jaar werd in ons land de tweede Week zonder Vlees georganiseerd. Volgens de organisatie is elke dag vlees eten niet meer van deze tijd en belastend voor het milieu. Het consumeren van vlees is één van de bronnen van CO2-uitstoot, net als bijvoorbeeld autorijden of vliegen.

Je zou dan kunnen kiezen voor een 'flexitarisch' eetpatroon. Dat betekent niet volledig vegetarisch, maar vlees met mate. Daarbij wordt, volgens kenners, de kwaliteit van vleesvervangende producten steeds beter. De schappen in de winkels liggen vol met bijvoorbeeld vegetarische kip, tofu of falafelballetjes.

Hoe sta jij hier in?

Ons Lopend Vuur:



