Hoe kunnen we de inslag van een meteoor voorkomen?

Op dit moment is in Washington een conferentie over het gevaar van inslagen van meteoren en kometen op de aarde en de mogelijkheden om een inslag te voorkomen.

Sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen volgt deze Planetary Defense Conference op de voet.

Twee keer bijna mis

'Als we terugkijken in de recente geschiedenis van onze aardbol, dan is het in zo'n honderd jaar tijd twee keer bijna misgegaan: in 1908 bij Siberië en in het voorjaar van 2013 inTsjeljabinsk. Dat is ook in Rusland.' Deze laatste meteoor ontplofte in de lucht boven Tsjeljabinsk, waardoor brokstukken op aarde belandden.

Jurriens: 'Beide keren ging het om een bijna-inslag van een stuk steen uit de ruimte. 'De laatste keer was hij voor de entree in onze dampkring zo groot als een flinke dubbeldekker.'

Inslagkrater

Wat nou als zo'n meteoor wél inslaat? 'Er is een simpel rekensommetje: de inslagkrater is ongeveer tien keer zo groot als het object', weet Jurriens.

'Dus bij een steen van een halve kilometer, heb je een inslagkrater van vijf kilometer. Maar je hebt ook schokgolven. Alleen al in Tsjeljabinsk had je bijna tweeduizend gewonden door rondvliegend glas na de schokgolf van de bijna-inslag.'

Maar er zijn meer gevolgen. 'Als de meteoor erg groot is, krijg je een boel stof in de atmosfeer. Dat is niet fijn voor de aarde. Dus de gevolgen kunnen best heel erg groot zijn.'

Scenario's

Wat is er tegen dit soort naderend onheil te doen?

'Een scenario is dat je het object tijdig een andere baan geeft. Door er met een satelliet iets bij te laten afgaan of op te laten neerstorten. Dus moet je van tevoren goed in kaart hebben waar het is en wat de risico's zijn. De andere methode is om een gebied te evacueren.'

'Gelukkig is een groot deel van de aarde water. Maar als je een flinke inslag in de oceaan hebt, kun je ook een tsunami krijgen. Het is allemaal niet zo prettig', zegt Jurriens.

