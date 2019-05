Niet-gevaccineerde kinderen overal welkom in de kinderopvang

'We volgen de ontwikkelingen rondom Berend Botje in Noord-Holland op de voet.' Kinderopvang Monkey Donky in Stad weigert vooralsnog geen kinderen die niet gevaccineerd zijn, maar staat open voor weigering in de toekomst.

Woensdag werd al bekend dat twee van de grootste kinderopvangorganisaties SKSG en Kids2B geen niet-gevaccineerde kinderen weigeren.

Uit een rondgang door RTV Noord blijkt dat ook bij kleinere kinderopvangsplekken nu nog geen plannen zijn om kinderen te weigeren. Vaak is er bij kleinere opvangorganisaties vanwege het aantal kinderen geen sprake van niet-gevaccineerde kinderen.

'We zijn voor vaccineren van kinderen'

'We denken wel aan weigeren in de toekomst, want we zijn vóór het vaccineren van kinderen', laat woordvoerder Herman Noordstrand van Monkey Donky weten. 'We wachten af wat er bij Berend Botje gebeurt, we verwachten dat daar een rechtszaak uitrolt en wachten de uitkomst daarvan af.'

Je moet je natuurlijk afvragen wat zwaarder weegt, de veiligheid van kinderen of de vrije keuze van de ouders? Herman Noordstrand - Monkey Donky

'Je moet je natuurlijk afvragen wat zwaarder weegt. De veiligheid van kinderen of de vrije keuze van de ouders? En dan moet je je afvragen in hoeverre je je moet mengen in de keuzes van anderen', stelt Noordstrand.

Monkey Donky heeft zeven locaties met buitenschoolse opvang, waarvan zes ook een kinderdagverblijf hebben. Ook Het Toddlers Huis valt onder Monkey Donky.

Ook Arienne van Mil van Kidsfirst, met elf kinderopvanglocaties in de provincie Groningen, wacht af wat de overheid doet met de weigering door Berend Botje.

Geen gegevens, om privacyredenen

Landelijke organisatie Smallsteps, met vier locaties in onze provincie, weigert ook geen kinderen zolang vaccinatie nog niet verplicht is. Volgens het eigen veiligheids- en gezondheidsbeleid vragen ze om privacyredenen geen medische gegevens op.

De ouders hoeven bij de kinderopvang niet per se aan te geven of een kind wel of niet gevaccineerd is. Wel benadrukt de opvang op haar website dat ze de plicht heeft om de gezondheid van de kinderen te waarborgen.

Peuterspeelzalen

Vooral kinderen tussen de 4 en 14 maanden hebben kans om ziektes als de mazelen op te lopen als ze in contact komen met andere kinderen die mazelen hebben. Die kinderen zijn te jong om ingeënt te worden. Daarom weigeren ook peuterspeelzalen in onze provincie geen niet-gevaccineerde kinderen.

Er worden in peuterspeelzalen wel kinderen opgevangen vanaf 0 jaar, maar in de praktijk zijn er weinig tot geen baby's die worden opgevangen in een peuterspeelzaal.

Gastouders

Gastouderbureau Bambini weigert ook geen niet-gevaccineerde kinderen. Wel houdt de organisatie rekening met de plaatsing van niet-gevaccineerde kinderen. De organisatie heeft in het verleden te maken gehad met niet-gevaccineerde kinderen, maar plaatst die kinderen niet bij gezinnen met baby's.

Bambini is een bureau met 45 gastouders en heeft op die manier ruimte om niet-gevaccineerde kinderen onder te brengen bij gezinnen met oudere kinderen. Daar is het risico op besmetting minder groot.

Berend Botje

Het Noord-Hollandse Berend Botje, met vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland, weigert vanaf 1 juli kinderen die niet gevaccineerd zijn. Volgens NH Nieuws is er inmiddels een ouder die juridische stappen overweegt tegen de kinderopvang vanwege het weiegeren van kinderen.

Het merendeel van de Groningse kinderopvang wil wachten op de uitkomst daarvan.

De wet

Berend Botje loopt vooruit op een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66). Mocht die wet er komen, dan moet die ouders de keuze geven of hun kind naar een opvang gaat waar niet-gevaccineerde kinderen ook welkom zijn.

Private opvangcentra hebben momenteel al binnen de wet de mogelijkheid om kinderen te weigeren. Het recht op gelijke behandeling en de bescherming van persoonsgegevens begrenzen die mogelijkheid echter. Door het nieuwe wetsvoorstel moeten de voorwaarden waarop een kind geweigerd wordt duidelijk worden aangegeven.

