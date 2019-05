Willem Kolvoort maakte 500 posters voor poptempel Vera: 'De mooiste moet nog komen'

Willem Kolvoort is een van de ontwerpers en bezig met zijn vijfhonderdste zeefdruk.

Zijn jubileumposter gaat over de Nieuw-Zeelandse band The Beths, momenteel een van zijn favorieten. 'Een heel vrolijke, nieuwe, enthousiaste band. Lekkere popliedjes.'

Trouw bezoeker

Kolvoort komt al sinds 1985 in Vera om naar bandjes te kijken. 'Twee jaar later werd ik vrijwilliger en stond ik achter de bar biertjes te tappen. Ik hielp ook mee met het opbouwen van het podium. Toen ik mijn opleiding had afgerond, ben ik ook gestart met zeefdrukken.'

Hij koos zelfs speciaal voor een studie in Stad. 'Ik kon bijvoorbeeld ook naar Utrecht, Kampen, of Arnhem. Maar ik ben naar Groningen gegaan vanwege Vera.'

Kunstacademie

Kolvoort ging naar de Kunstacademie. 'Biologie studeren lukte niet, omdat ik niet alle vakken had gehaald. Dus ik moest maar gaan tekenen. En Groningen was de place to be.'

De muzikanten zelf zijn meestal blij met de posters. 'Ze krijgen ook allemaal een rolletje posters mee. Het is een soort cadeautje.'

Overzicht

In de voorkamer van Vera, aan de Oosterstraat in Stad, is een expositie te zien met werk van Kolvoort. Een overzicht van de posters die hij ontwierp, kun je ook hier bekijken.

De mooiste poster selecteren uit zijn oeuvre lukt Kolvoort niet: 'Die moet nog komen.'