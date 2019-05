Serie over aardbevingsgedupeerden slaat aan: 'Een verhaal dat niet af is'

Samen met nog twaalf collega's sprak De Jonge in de voorbije maanden met allerlei Groningers die last hebben van de nasleep die de gaswinning in Groningen voor hun heeft. Donderdag verscheen het 98ste verhaal. Na 101 verhalen is de serie ten einde.

'Bijzondere verhalen'

Zelf schreef De Jonge ongeveer twaalf afleveringen. 'Het zijn stuk voor stuk allemaal bijzondere verhalen', antwoordt ze op de vraag wat haar het meest van de veelal aangrijpende verhalen is bijgebleven.

Alle aardbevingsgedupeerden hebben een gemeenschappelijke deler: wanhoop en woede Inki de Jonge - Journalist Dagblad van het Noorden

'De één heeft veel schade, de ander heeft minder schade. Maar alle aardbevingsgedupeerden hebben een gemeenschappelijke deler: wanhoop en woede over de bejegening van de instanties.'

Verontwaardigd

Zo is het interview dat De Jonge had met Steven Roberts van Galerie Den Andel erg bij haar blijven hangen.

'Hij is zelf aannemer en heeft aan zijn keukentafel met zóveel experts gezeten. 'Maar die praten alleen maar met elkaar', vertelde Roberts verontwaardigd. Hij beschikt zelf ook over veel expertise, maar er wordt gewoon niet naar hem geluisterd. En dat in je eigen huis.'

Stomverbaasd

Toen De Jonge in januari van dit jaar in Zeerijp was, een jaar na de zware beving van 3,4 op de schaal van Richter, was ze benieuwd hoe het de inwoners van het dorp sindsdien verging. 'Maar niemand had nog wat gehoord', constateerde ze stomverbaasd. 'Iedereen was nog aan het wachten.'

Een dag later vertelde ze daarover in de krant, waarna haar hoofdredacteur Erik Wijnholds opperde om naar al die mensen toe te gaan en hun verhalen te laten optekenen. De Jonge: 'Vanaf die dag hebben we bij allerlei mensen thuis aangebeld en hebben we elke dag een verhaal gemaakt.'

Iedereen zei: joh, jullie hadden dit veel eerder moeten doen. Het sloeg enorm aan Inki de Jonge - Journalist Dagblad van het Noorden

Veel gedupeerden van aardbevingsschade vonden het fijn dat er nu wél een keer naar hen geluisterd werd. 'Het idee voor deze serie is erg simpel, maar iedereen zei: joh, jullie hadden dit veel eerder moeten doen. Het sloeg enorm aan.'

Bewuste keuze

Het Dagblad van het Noorden heeft er volgens de journalist bewust gekozen om niet honderd afleveringen van de serie 'Ik wacht' te maken, maar 101. 'Honderd is een mooi rond getal, maar zou kunnen impliceren dat iets is afgerond. Maar dit is een verhaal dat niet af is.'

Wie de verhalen in de serie nog een keer wil lezen, kan daarvoor terecht op de website van Dagblad van het Noorden. Mogelijk worden alle verhalen op een later moment nog gebundeld in boekvorm.