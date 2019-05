Eigenaren grillroom Zuidhorn geven elkaar de schuld van hennepkwekerij

De officier van justitie eist daarvoor een celstraf van twee maanden, waarvan één voorwaardelijk.

Van vorige eigenaar

De Assenaar bekende na zijn arrestatie dat hij wist dat er een hennepkwekerij boven zijn zaak zat, maar vertelde erbij dat die van de vorige eigenaar van de grillroom was. Die man werkte ook nog bij de grillroom en verzorgde daarnaast de planten op zolder. Zelf kwam hij er nooit, zei de 55-jarige man.

Wie teelde de hennep?

Opvallend is dat die voormalige eigenaar, een 50-jarige man uit Assen, al eerder door de rechtbank is vrijgesproken. Hij beschuldigde de 55-jarige Assenaar er juist van dat hij de kwekerij runde. De rechtbank oordeelde in november vorig jaar dat er, doordat de mannen elkaar beschuldigen, te veel onduidelijkheid is over wie nu de hennep kweekte. Ook een 43-jarige man uit Valthermond werd destijds door de rechter vrijgesproken.

373 potten hennep

Toen de politie de kwekerij in juni 2017 ontdekte, was deze al niet meer in werking. Verspreid over drie ruimtes boven de horecazaak in het centrum van Zuidhorn stonden 373 potten met restanten van hennepplanten. Ook vonden de agenten spullen om de planten te verzorgen en te drogen.

Henneplucht

De kwekerij werd ontdekt dankzij tips van collega-ondernemers van de verdachte. Die roken al een paar maanden een henneplucht in de straat. Justitie gaat er vanuit dat de kwekerij er sinds begin 2017 zat.

Medeplichtig

Volgens de aanklaagster is de Assenaar wel medeplichtig aan de hennepteelt, omdat hij wist dat de kwekerij in zijn pand stond. Ook heeft hij als verhuurder van de zolder drieduizend euro ontvangen. Dat geld moet hij, als het de officier van justitie ligt, afdragen aan de Staat, omdat het crimineel geld is.

De 55-jarige grillroom-eigenaar was niet bij de rechtszaak in Assen aanwezig. Ook had hij geen advocaat. Op 16 mei beslist de rechtbank over zijn lot.