Drentse Bartje even weer op bezoek in Veendam

Veendam bidt niet voor bruine bonen. Althans, een tijdje niet, want de Drentse Bartje staat in de Parkstad.

Een acht meter hoge beeld van het Drentse cultuuricoon is te zien bij Destic Kunststoffen aan de Phoenixweg in Veendam.

Het beeld werd begin april langs de A28 geplaatst vlakbij Assen. Het bedrijf wilde met het beeld onder meer laten zien dat Drenthe niet al te bescheiden moet zijn, zei Pascale Luyks van Destic toen het beeld werd geplaatst.

Te populair

Het beeld was tijdelijk bedoeld, maar al snel bleek Bartje te populair. 'Te veel mensen bezochten het beeld om er een selfie te maken,' vertelt Luyks. 'Daarvoor moesten ze over het erf van een boer en die had daar last van.'

Het beeld is daarom woensdag weggehaald en staat nu in Veendam, bij de makers. 'Want ze hebben er in Drenthe nog geen bestemming voor', legt Luyks uit. 'Daarom staat hij nu gewoon even bij onze werkplaats in Veendam.'

Terug naar Drenthe

De bedoeling is wel dat Bartje weer teruggaat naar Drenthe, waar dan nog een plek gevonden moet worden.

Luyks: 'Het Peerd van Ome Loeks moet in Groningen staan, dus Bartje moet ook zo snel mogelijk weer terug naar Drenthe.'