O ja! Europese verkiezingen

Over precies drie weken is er weer een feest van de democratie: we mogen stemmen voor het Europees parlement. Groningers zeggen vaak weinig uit Den Haag te verwachten. Hoe zit dat eigenlijk met Brussel, Beter Weters?

Grensregio Groningen

De opkomst van verkiezingen hangt erg af van de vraag of er wat op het spel staat en of mensen het gevoel hebben dat ze daar een belangrijke stem bij kunnen hebben. De vraag is dus wat er voor Groningers op het spel staat. Niet makkelijk te bepalen. Maar als je je realiseert dat Groningen een grensregio is, snap je wel dat we belang hebben bij het afzwakken van de landsgrenzen.

Nationalistisch is niet ons belang

Bij harde grenzen zijn we een achteraf gelegen gebied. Dus voorwaarts met die Europese integratie! En dus hebben we belang bij een Europese politiek die zich richt op een sterke interne markt. Partijen die tegen Europa zijn, zijn allemaal nationalistisch en trekken hoge muren op rond de nationale staten. Niet in ons belang.

Zo lang geen oorlog

Dit weekend staan we wederom stil bij onze bevrijding in 1945. 74 jaar lang kennen we in Nederland de vrede. Wat we ons niet dagelijks realiseren is dat zo'n lange vredestijd voor Nederland bijzonder is. Ook in ons deel van de wereld leefden we eeuwenlang zeer regelmatig in angst en beven. De afgelopen driekwart eeuw hebben we gelukkig geen oorlog meegemaakt. Dit hebben we voor een groot deel te danken aan onze Europese samenwerking.

Leve Europa!

Samenwerken in plaats van elkaar letterlijk en figuurlijk bestrijden. Wij leven broederlijk naast de Duitsers, Fransen en de Britten. Via Europa vinden we oplossingen, met woorden maar ook met daden. Zonder elkaar zwaar politiek en militair geweld aan te doen. Leve Europa, leve de vrede!



Engeland ons ontglipt

'Europese verkiezingen een feest van de democratie?' Dit wordt In Europa bepaald niet door iedereen zo ervaren. Met name Noordwest-Europa is kritisch. De jarenlange problemen van Engeland met Europa zijn overbekend, om over Scandinavië maar niet te spreken. Ik heb stellig de indruk dat er wel erg veel beleid over Zuid- en Oost-Europa ging, terwijl Engeland ons achter onze rug om is ontglipt. Het is dan ook niet verrassend dat bij de laatste verkiezingen de anti-Europa partij FvD in Nederland (ook NW Europa) de grootste partij is geworden.

Waardevol

Weg met Europa dan? Neen, dat zeker niet! Daarvoor heeft Europa ons te veel gebracht. En daarvoor is de huidige EU te waardevol. Maar het is wel duidelijk dat er - naast de interesse voor Zuid- en Oost-Europa - meer naar de gerechtvaardigde wensen van Noord-Europeanen wordt geluisterd. Moet het een feest worden? Neen, maar redelijkheid mag wel gevraagd worden.