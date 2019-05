Wie wil er vloggen voor JOT. en RTV Noord?

Lijkt het jou gaaf om carrière te maken in de mediawereld dan is dit jouw kans!

De vlogs die je maakt worden via de kanalen van RTV Noord geplaatst. Het kan een interview zijn, een persoonlijk verhaal van jou zelf of van iemand die jij graag het woord wilt geven.

Hoe dit werkt leer je op de redactie van RTV Noord samen met de journalisten die hier al ervaring mee hebben.

Tussen 12 en 18 jaar

We zoeken jongeren tussen de 12-18 jaar uit het aardbevingsgebied die een ander geluid willen laten horen. Hoe zie jij de toekomst van het gebied, wat vind jij belangrijk, wat is er mooi en wat moet iedereen weten over dit prachtige stukje Groningen?

Kortom wil jij aan de slag voor RTV Noord en JOT. meld je dan aan als jongere-correspondent via wini@jongerentopgroningen.nl.

Jongerentop?

De eerste JongerenTop Groningen wordt op 7 juni gehouden in Appingedam. Jongeren gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de regio en dus ook in het aardbevingsgebied.

Wat kan er nog toffer nu, maar ook over tien of twinig jaar? Dat is de insteek van de top die door jongeren zelf bedacht is.

