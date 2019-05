Veendam geeft geen toestemming voor transport windmolens (update)

Eerder weigerde de gemeente Oldambt tot twee keer toe een verzoek van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om onderdelen van windmolens door de gemeente te vervoeren.

Verzoek

Bij de gemeente Veendam is een aanvraag gedaan voor het transport van een proefwindmolen voor windmolenpark de Drentse Monden.

'Gezien de diameter van vijf meter is een route nodig waar geen belemmerende viaducten aanwezig zijn. Gevraagd is om de onderdelen te lossen aan de Zwaaikom en dan via de Drieborgweg en Zuidwending te vervoeren. Hiervoor is een ontheffing aangevraagd via de RDW. Deze heeft een verzoek om toestemming gedaan bij de gemeente', schrijft het gemeentebestuur van Veendam.

Zorgvuldige afweging

Wethouder Bert Wierenga: 'Het verzoek is door het college zorgvuldig beoordeeld. Wij willen voorkomen dat er overlast ontstaat voor inwoners aan de Zuidwending, dat flora en fauna worden aangetast en dat schade aan onze fysieke infrastructuur wordt veroorzaakt'.

Reactie DorpenAlliantie

De DorpenAlliantie Oost-Groningen laat in een reactie weten zich gesteund te voelen door het besluit van de gemeente Veendam.

'Het rekening houden met de inwoners van het werkgebied van de Dorpenalliantie is iets wat voor de initiatiefnemers (van de windparken, red.), alsmede voor gedeputeerde Homan van de provincie, volkomen ondergeschikt is; iets wat keer op keer is bevestigd.'

Lees ook:

- Veendam krijgt verzoek windmolentransport na afwijzing Oldambt

- Oldambt weigert nieuw windmolentransportverzoek: 'Kunnen onveilige situaties ontstaan'

- Wethouder Oldambt: 'Transport windmolens niet door de bebouwde kom'