BabythuisZorg biedt extra hulp aan jonge gezinnen

Dit is een initiatief van Kraamzorg Het Groene Kruis uit Groningen en Isis Kraamzorg uit Heerenveen.

De instellingen merkten dat de standaard kraamzorg van acht tot tien dagen niet altijd voldoende is. Door samen te werken met sociale teams en jeugdgezondheidszorg kan extra zorg worden geleverd.

Ingrijpende gebeurtenissen

Volgens bestuurder Lindy van Breda Vriesman van Het Groene Kruis kunnen gezinnen daar baat bij hebben als er dingen spelen 'waardoor de hechting van een kind even niet vanzelfsprekend is'.

'Denk bijvoorbeeld aan ernstige ziekte in het gezin of een ingrijpende gebeurtenis met grote emotionele impact. We bieden praktische hulp, maar we hebben ook een signalerende functie. Als het nodig is, schakelen we in overleg met het gezin andere hulp in. De geboden hulp is altijd tijdelijk en erop gericht een gezin zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken.'

Extra zorgkosten

De geboden extra ondersteuning kan ervoor zorgen dat een kindje gewoon thuis bij het gezin kan blijven. De extra zorgkosten die gezinnen hiervoor moeten maken, worden niet gedekt door de verzekering. Volgens een woordvoerster kunnen gezinnen wel aanspraak maken op WMO- of jeugdzorgregelingen.