Nieuwe thriller Mariette Zweers kreeg gestalte op behangrol

'Mama is hier', heet de nieuwe thriller van Mariette Zweers uit Haren. Haar tweede boek draait om het ogenschijnlijk gelukkige leven van Olga, haar man en hun dochter. Gaandeweg ontstaan er barsten in dat gelukkig leventje.

Zweers (51) studeerde bedrijfskunde aan de RUG en was jarenlang werkzaam als manager bij verschillende bedrijven.

Tweede carrière

'Als manager stuur je processen aan, maar ik wilde ook eens iets dat van begin tot eind van mezelf zou zijn. Zo ontstond het idee dat ik eigenlijk heel graag een boek zou willen schrijven,' vertelt ze over het begin van haar tweede carrière.

'Het was geen voor de hand liggende keuze want je hebt er veel tijd voor nodig maar inmiddels is het tweede boek er. Het wordt serieus.'

Prijs voor spannendste debuut

Haar eerste boek, 'Maakbaar', is enthousiast ontvangen en zelfs genomineerd voor de Schaduwprijs 2017. Dat is een prijs voor het spannendste debuut. Deze week verscheen 'Mama is hier'.

'Het gaat over Olga, een huisvrouw die ogenschijnlijk gelukkig is', begint Zweers. 'Maar als haar man verstrikt raakt in duistere zaakjes, haar dochter begint te puberen en er ruzie met de buren ontstaat, wordt haar wereldje steeds kleiner. Ze probeert de geest weer in de fles te krijgen, maar als dat niet meer lukt grijpt ze in en lopen de dingen toch weer anders.'

'Ik hou het dicht bij mezelf'

Het thrillergezin woont in een groot huis in een lommerrijke omgeving, die verdacht veel op haar eigen woonomgeving lijkt.

'Ik hou het dicht bij mezelf,' zegt ze. 'Ik zeg niet dat het Haren is, maar de sfeer en de setting; ik kan me voorstellen dat het erop lijkt. Ik woon in Haren, ben oorspronkelijk afkomstig uit Bergen. Het is gewoon wat het dichtst bij me ligt, wat bekend is.'

De achterkant van een behangrol

Voor de schrijver het eerste woord op papier zette, deed ze uitgebreid onderzoek. 'Eerst heb ik het verhaal in grote lijnen op de achterkant van een behangrol geschetst,' gaat de schrijver verder. 'In het verhaal speelt de film- en ziekenhuiswereld een rol. Ik heb daarvoor contact gezocht met mensen uit die wereld. Uiteindelijk ga je dan lekker zitten en heel veel typen.'

'Mama is hier' van Mariette Zweer is verschenen bij uitgeverij Ambo Anthos.