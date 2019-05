Boswachter waarschuwt voor hondenvergiftiger: 'Houd je honden aan de lijn'

Staatsbosbeheer tast nog in het duister over wie er honden vergiftigt in Heiligerlee. Inmiddels zijn er vier honden vergiftigd, waarvan er twee zijn overleden. 'De dierenarts kon zien dat het ging om vergiftiging.'

Volgens boswachter Michiel van Kerkvoorde zijn er meerdere mensen die met hun hond een bezoek hebben gebracht aan het bos en daarna een zieke hond thuis hadden zitten. Hij waarschuwt baasjes om honden aan de lijn te houden.

Vergiftigde roofvogels

Zelf legt Van Kerkvoorde verband met de in januari vergiftigde roofvogels in hetzelfde bos. 'Daar is toen vergiftigd kippenvlees gevonden.' Voor Van Kerkvoorde genoeg aanleiding om de vergiftiging van de honden serieus te nemen.

Een collega van Van Kerkvoorde is al met de politie op onderzoek geweest, maar dat leverde niets op. 'In januari was er nauwelijks begroeiing, toen vonden we het vlees. Nu zijn er meer planten en is het lastiger om vergiftigd vlees te vinden.'