Windboeren Drentse Monden: 'We moeten met elkaar in gesprek'

Net als in buurgemeente Aa en Hunze moet er ook in Borger-Odoorn snel een zogeheten omgevingsadviesraad (OAR) komen, waarin voor- en tegenstanders van het windpark zitting nemen.

Daarvoor pleit Jakob Bartelds, één van de boeren die participeert in windpark Drentse Monden Oostermoer. 'We zullen toch met elkaar in gesprek moeten', zegt hij.

'Deze zomer staat de eerste windmolen er. Als die testmolen aan de eisen voldoet, gaat het vervolgens snel met de bouw van de overige 44 windmolens. Dit is het moment om met elkaar in gesprek te gaan. We moeten ook praktische afspraken met elkaar maken', meent Bartelds.

Het is bijna vijf over twaalf in plaats van vijf voor twaalf Jakob Bartelds - Agrariër

Voortouw in adviesraad

Hij vindt dat het gemeentebestuur van Borger-Odoorn ervoor moet zorgen dat zo'n adviesraad er snel komt. 'Daarin zou burgemeester Jan Seton het voortouw moeten nemen. Het is bijna vijf over twaalf in plaats van vijf voor twaalf. We moeten met elkaar in gesprek.'

Een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn zegt dat ook daar gewerkt wordt aan het opzetten van zo'n orgaan, maar dat er op dit moment verder nog niets concreets over valt te melden.

Constructieve bijeenkomsten

In Aa en Hunze is de omgeving advies raad (OAR) nu twee keer bijeen geweest. 'Het waren twee constructieve bijeenkomsten, met een honderd procent opkomst', vertelt onafhankelijke voorzitter Gerrit Valk.

'We praten over bijvoorbeeld het bouwproces, het reduceren van overlast en ook over hoe het gebied via een gebiedsfonds ook iets kan hebben aan de komst van het windpark.' Er is volgens hem ruim voldoende belangstelling om zitting te nemen in de raad.

Ik merkte bij de bijeenkomsten dat er behoefte is om met elkaar in gesprek te gaan Gerrit Valk - Onafhankelijk voorzitter OAR Aa en Hunze

Valk zegt de oproep van Bartelds wel te snappen en zelfs te ondersteunen. 'Ik merkte bij de bijeenkomsten ook wel dat er behoefte is om met elkaar in gesprek te gaan. Ik proef toch wel het sentiment bij tegenstanders dat ze zeggen: als ze er dan toch komen, moeten we het maximale eruit zien te slepen.'

Verduurzaming

Volgens Bartelds kunnen er in de omgevingsadviesraad voor de Drentse Monden afspraken gemaakt worden over de besteding van het geld. Hij denkt daarbij aan het steunen van verduurzaming van woningen. 'Sommige woningen hebben al zonnepanelen, daar zou bijvoorbeeld geïnvesteerd kunnen worden in de isolatie. Ik zie daarin vele mogelijkheden.'

Bartelds denkt dat een dergelijke maatregel de weerstand voor het windpark in het Mondengebied kan doen afnemen.

Lees ook:

- Platform Storm wil 'gevoelige' informatie op tafel rond windpark Drentse Monden

- Raad van State wijst herzieningsverzoek windpark Drentse Monden af

- Platform Storm wil herziening uitspraak Raad van State over windpark