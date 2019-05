Donar na spannend duel in Den Helder door naar halve finale play-offs tegen Leiden

De tegenstander van de ploeg van coach Erik Braal is ZZ Leiden. Donar begint de best-of-five serie tegen ZZ Leiden aanstaande donderdag 9 mei met een uitwedstrijd in de Vijf Meihal. De lijstaanvoerder na de reguliere competitie versloeg donderdagavond Feyenoord Basketbal ruim met 68-103 en kwam hierdoor tevens op een niet meer in te halen 2-0 voorsprong in de best-of-three serie.

Anders

Afgelopen dinsdag won Donar in MartiniPlaza nog met vijftig punten verschil van Den Helder (102-52). In Den Helder liep het duidelijk anders. Na het eerste kwart stond het 17-15, halverwege was de stand 41-39.



Tweede helft

Ook aan het einde van het derde kwart stonden beide ploegen dicht bij elkaar (55-59). In het laatste bedrijf wist Donar met veel moeite de zege uit het vuur te slepen. Topscorer aan de kant van de Groningers was Shane Hammink met zeventien punten.

Dit bericht is aangevuld met informatie over de tegenstander van Donar in de halve finale