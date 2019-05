Braal: 'Gewapend naar de volgende ronde'

Donar-coach Erik Braal was tevreden dat zijn ploeg zich naar de overwinning had geknokt (69-75), maar deelde ook complimenten uit aan tegenstander Den Helder.

'Ik heb al eerder gezegd dat ik Den Helder een goed team vind', aldus Braal. 'Ze laten de bal goed rondgaan en hun schoten vielen vanavond. Dan zijn ze heel gevaarlijk. Wij schoten rond de 40%, dat is vrij laag voor ons. Maar we waren aan het knokken, dat mag je ook verwachten in deze fase van de play-offs.'

Winst gepakt

'Als het met afstandsschoten niet lukt, dan maar met vrije worpen. Tevens vielen we de basket aan en hebben net het verschil gemaakt. Daarmee hebben we de winst gepakt en daar gaat het om.'

Blij

'Ik ben blij met dit duel, hadden dit misschien ook nodig want in wedstrijd één ging het misschien te makkelijk. Hopelijk is dit een mooi opstapje naar de volgende serie. Zo gaan we gewapend naar de volgende ronde', besluit Braal.

Hard werken

Shane Hammink besefte ook dat de Groningers hard moesten werken voor de winst. 'Den Helder speelde goed voor eigen publiek, credits voor hun. Dat is voor ons ook beter, zo'n wedstrijd. Komen we in de juiste stemming voor de volgende serie.'

Klaar voor Leiden

Hierin treft Donar de topfavoriet ZZ Leiden. 'We zijn klaar voor Leiden,' aldus Hammink. 'We maken een goede kans denk ik. Het worden leuke wedstrijden.'

Hammink groeit

Zelf begint de guard ook steeds beter te spelen. 'Klopt, dat komt door iedereen binnen onze organisatie die achter mij is blijven staan, me vertrouwen heeft gegeven. Na een mindere fase in het midden van het seizoen zit ik nu in de juiste play-offs modus denk ik', besluit Hammink breedlachend.

