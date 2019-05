TEVV richt vizier op toekomst: 'Hebben al de nodige aanmeldingen'

TEVV uit Tweede Exloërmond heeft belangrijke stappen gezet om de voetbalvereniging weer nieuw leven in te blazen. Met het dorpshuis werd overeenstemming bereikt over het gebruik van de accommodatie en met Johan Sikkes is er een nieuwe trainer.

Een werkgroep is al maanden bezig om de club weer in ere te herstellen. Aanvankelijk was TEVV de enige voetbalvereniging in het dorp, maar door onenigheid splitste een deel van de leden zich af, om met De Treffer '16 een nieuwe club op te richten. TEVV werd een slapende vereniging. Tot nu, meldt RTV Drenthe.

Het lijkt er nu op dat beide clubs gebruik gaan maken van het sportcomplex in Tweede Exloërmond, maar wel met een kanttekening. De Treffer '16 gebruikt de kleedruimtes en de kantine in de nabijgelegen sporthal. TEVV wil juist weer in het dorpshuis trekken, het gebouw dat destijds door het toenmalige bestuur werd verkocht. Die verkoop zorgde mede voor de tweespalt.

Blij

Tijdelijk voorzitter Mans van der Laan van TEVV wil er niet te veel woorden vuil aan maken. 'We zetten vanavond een belangrijke stap en zijn heel blij dat we een overeenkomst hebben om deze prachtige accommodatie te mogen gebruiken.'

Ook Henk Jongsma van de stichting dorpshuis is blij, al zegt hij een dubbel gevoel te hebben. 'Het is mooi dat TEVV het gebouw gaat gebruiken. Maar tegelijk is er ook de schaduwzijde van twee voetbalclubs in één dorp en daar hebben we wel last van.'

Vertrouwen

TEVV staat nu voor de uitdaging om op 15 juni voldoende spelers in de gelederen te hebben. Van der Laan heeft er alle vertrouwen in. 'We hebben al de nodige aanmeldingen en we zijn druk in gesprek met bijvoorbeeld oud-leden die nu bij andere clubs spelen.'

Trainer Johan Sikkes mengt zich niet in de perikelen rond de twee rivaliserende clubs. 'Ik ben trainer en houd me met voetbal bezig. TEVV is een club met een rijke historie en aanzien en ik hoop er aan bij te dragen dat dat aanzien weer groeit.'

