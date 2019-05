Lopend Vuur: Benzine- en dieselauto's zijn niet meer welkom in de binnenstad

Moeten Groningen en andere plaatsen het Amsterdamse voorbeeld gaan volgen? De hoofdstad van ons land wil een uitstootvrije stad in 2030. Dat betekent dat vanaf dat jaar in grote delen van Amsterdam benzine- en dieselauto's niet meer welkom zijn.

Volgens de gemeente Amsterdam hebben de inwoners recht op schone lucht.

Wethouder Sharon Dijksma zegt erover: 'Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. De inwoners leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht.'

Wat vind jij hiervan? Is dit een goed plan en zou het navolging verdienen of gaat dit te ver?

En zou het ook iets voor Groningen, Appingedam of bijvoorbeeld Winschoten kunnen zijn?

