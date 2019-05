Dit Was De Week: 'Dan krijg je het wel heel erg benauwd'

Deze week kreeg FC Groningen een gevoelige draai om de oren van PEC Zwolle, was er een 75-jarige man die werd opgesloten in de Lidl en er was ook nog brand in het 'huis' van de Friese volskheld Grutte Pier.

Opgesloten in de Lidl

Dat was schrikken! De 75-jarige Ronald Visser uit Delfzijl zal anderhalf uur opgesloten in de Lidl in zijn woonplaats. Hij was door zijn vrouw naar de winkel gestuurd om nog gauw even wat rode paprika's te halen, maar kwam maar niet thuis.

'Ik stond op, keek bij het raam of hij er al aan kwam. Dat duurde heel erg lang en dan krijg je het wel heel erg benauwd', zei zijn vrouw.

Wat bleek? Toen de supermarkt op slot gedraaid werd, had het personeel meneer Visser over het hoofd gezien. Niet veel later ging het alarm af. 'Ik stopte papieren zakdoekjes in mijn oren om het lawaai dragelijk te maken.'

Uiteindelijk werd hij opgemerkt en bevrijd. Van de geschrokken medewerker die de winkel afsloot, kreeg hij excuses, een bos bloemen en een volle tas boodschappen. 'Daarmee hebben ze het voor ons meer dan goed gemaakt.'

Wat te doen met lachgas?

Hoe ga je om met het gebruik van lachgas? De politiek in Stad worstelt ermee, want het is niet verboden.

De mannen en vrouwen van Stadsbeheer die opruimen na Koningsnacht en Koningsdag, zien een trend. 'We zijn heel veel ballonnen en lachgaspatronen tegengekomen', zegt teamleider Richard Oosterloo. 'De tribune bij het VVV-kantoor aan de Grote Markt lag bezaaid met ballonnen.'

Maar wat is dat nou eigenlijk precies, lachgas? We zetten het voor je op een rij in dit verhaal. Mathijs Hulst gebruikt het wel eens en vertelt hoe dat voelt. 'Je voelt wat tintelingen, alles gaat ook iets trager. Je gaat ook echt mee op de muziek.'

Geuko is weer thuis

'We willen nu gewoon lekker naar huis', zei de moeder van de zesjarige Geuko nadat ze haar zoontje op Schiphol weer in de armen had gesloten. Het zieke jongetje uit Winschoten werd daar twee maanden intensief behandeld voor zijn zeldzame ziekte. Vader Gert Jan was bij hem.

Het ontvangstcomité stond klaar op de luchthaven om Geuko op te vangen. 'Geuko is moe. En van dit soort aandacht wordt hij verlegen', merkte vader. 'Maar hij vindt het wel leuk. De opa's en oma's zijn er, zijn beste vriendje. De juffen ook. Het is overweldigend.'



Gevaarlijk kruispunt

De Esperantokruising - vlak bij Station Europapark - is de onveiligste verkeerssituatie in onze provincie. Dat blijkt uit de resultaten van een publieksonderzoek door RTV Noord. Bijna één derde van de ongeveer 750 meldingen ging over deze kruising.

De kruising bij de Esperantostraat (Foto: Egbert Minnema/RTV Noord)



FC Groningen slaat een modderfiguur

Witheet was-ie, trainer Danny Buijs van FC Groningen. Zijn ploeg begon met een 2-1 voorsprong aan het restant van de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar stapte een dik half uur later met een 3-2 nederlaag van het veld.

De week daarvoor was de wedstrijd vanwege onweer gestaakt. In de herkansing was het slappe hap van de kant van de FC. 'Lachwekkend', in de woorden van Buijs.

Ook aanvoerder Mike te Wierik zat ermee in de maag. 'Dit mogen we onszelf ontzettend kwalijk nemen. Er komen op een maandagavond 450 supporters speciaal voor ons mee, waarvoor petje af, en dan laten we dit zien. Echt zwaar onder de maat.'

Brand in een 'spookboerderij'

Brand in het huis van de Friese volksheld Grutte Pier! Niet echt, maar voor een film. Voor de opnames ging een leegstaande boerderij in Den Horn in vlammen op. Een boerderij met een verhaal bovendien.

'De laatste bewoners zijn er volgens mij weggegaan omdat het er spookt, maar ik geloof niet dat het echt waar is hoor', zegt een omwonende.

De Partij voor de Dieren kon het niet waarderen en gaat vragen stellen aan het provinciebestuur.