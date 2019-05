Vereniging kustgemeenten wil grotere rol bij afhandeling containerramp

De vereniging van kustgemeenten in Nederland en België, de KIMO, vindt dat het niet genoeg betrokken wordt bij de afhandeling van de containerramp met de MSC Zoe. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Op een eerdere brief die de vereniging in januari stuurde naar minister Cora van Nieuwenhuizen kwam geen enkele reactie. De KIMO vraagt nu met een nieuwe brief de aandacht van de Tweede Kamer.

Niet bij gesprek

De vereniging had in april graag mee willen doen aan een gesprek over de afhandeling van de containerramp, maar is daar niet voor uitgenodigd. Dat vindt KIMO erg jammer, ook omdat deze vereniging Fishing for Litter coördineert.

Hulp vissers

Vissers verzamelen afval en leveren dat in. Na de ramp was er extra geld beschikbaar om vissers te betrekken bij het opruimen van de containertroep.

Bezaaid met afval

De MSC Zoe verloor begin januari voor de kust van Groningen en Friesland honderden containers. Daardoor raakte de kust bezaaid met afval.

