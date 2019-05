Merry Christmas in mei: Martini Ziekenhuis is alweer in kerstsferen

Wie de foyer van het Martini Ziekenhuis binnen loopt, wrijft zichzelf waarschijnlijk een keer extra in de ogen. Want de ruimte is volledig in kerstsfeer.

'De meeste mensen zijn helemaal verbaasd. Huh, wat staat hier?', zegt Maria Bueving, facilitair manager van het ziekenhuis.

'Kinderen vinden het eigenlijk heel normaal dat er een kerstboom staat. Maar iedereen blijft even stilstaan.'

Kerstbakjes

Een volledig opgetuigde kerstboom met ballen en lichtjes, kransen met lampjes en ballen, kerstbakjes: het staat er allemaal en dat begin mei.

En niet omdat ze het vorig jaar vergeten zijn op te ruimen, het is voorbereiding op het kerstfeest van dit jaar.

Op de afdeling

'Het is heel apart hè, in deze tijd', beseft Bueving 'Tot nu toe richtten we vooral de centrale ruimten in met kerst, dat willen we ook met de afdelingen waar veel patiënten verblijven gaan doen. Dat deden de afdelingen zelf al een beetje, maar we gaan het centraal regelen.'

Gezellig en veilig

'Het is natuurlijk niet leuk om met kerst in het ziekenhuis te zijn. Dus willen we het heel gezellig maken voor onze patiënten, maar ook veilig.'

De leverancier heeft daarom alvast een aantal kerstspullen neergezet, zodat het personeel kan bekijken wat ze leuk vinden voor hun afdeling.

'Niet overal is even veel ruimte, vandaar dat we ook bijvoorbeeld een halve kerstboom staan hebben', vertelt Bueving. 'Die kan je tegen de muur in een hoekje zetten, maar het fleurt wel mooi op.'

Voorkeur uitspreken

Volgende week is er een overleg en dan mogen de leidinggevenden aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.

Ook om een blik te werpen op de doorlopende powerpointpresentatie, die er bij staat. 'Dan begrijpen ze het wel. Maar we hebben de wereld aan reacties gehad.'