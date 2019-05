Dit weekend in Groningen: we herdenken én we vieren

Open Joodse Huizen van Verzet

Je kunt zaterdag op negentien locaties bijzondere verhalen horen van nabestaanden en kenners over het Joodse leven rond de Tweede Wereldoorlog. Het begint om 11:00 uur en duurt tot 16:00 uur, toegang is gratis. Op de website vind je de locaties.

Herdenken

In elke gemeente wordt zaterdagavond een dodenherdenking georganiseerd. Natuurlijk zijn we twee minuten stil, maar er worden ook kransen gelegd en voordrachten gegeven. De bekendste is wel die in Stad op het Martinikerkhof, maar er zijn er meer.

Bevrijdingsfestival

Zondag vieren we dan natuurlijk de vrijheid en centraal in onze provincie staat het Bevrijdingsfestival in het Stadspark. Er is daar de hele dat ontzettend veel te doen en voor alle leeftijden. Dus je kunt er prima met je hele familie naartoe. Je leest er alles over in ons artikel.

Andere opties

Wil je de vrijheid liever wat kleiner vieren? Dan zijn er ook opties. Wat dacht je van Leutje Festival in de Korrewegwijk (Bernoulliplein), het Bevrijdingsconcert in Appingedam (begint 15:30 in de Nicolaïkerk) en in Farmsum is er een eigen bevrijdingsfeest met muziek, braderie en vlooienmarkt (van 10:00 tot 18:00 uur). Zomaar een paar opties.



Chihuly stopt

Iets anders dan: de glaskunst van kunstenaar Dale Chihuly is dit weekend nog voor het laatst te zien in het Groninger Museum. De tentoonstelling, die vorig jaar december opende, is ook op social media populair en is voer voor veel foto's vanwege het duidelijke kleurgebruik en de bijzondere vormen.

Maak er een mooi weekend van!