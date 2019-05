Robin Tinge geniet nog na van The Voice Kids: 'Ik voel me er supergoed bij'

Een week geleden stond de 15-jarige Robin Tinge in de finale van The Voice Kids. Hij won niet, maar geniet nog volop na. 'Ik voel me er supergoed bij, want ik heb het heel goed gedaan.'

'Ik heb niet gewonnen, maar ik gun het Silver (de 10-jarige winnaar - red.) heel erg. Mijn doel was om door te gaan bij de blind auditions en dat is zeker gelukt. De rest is allemaal bonus.'

Team Anouk

Tinge zat in het team van zangeres Anouk. 'Die is toch wel de leukste van allemaal.' De zangeres kan af en toe fel uit de hoek komen. 'Maar dat is wel fijn, want je weet precies wat je aan haar hebt.'

De belangrijkste lessen die ze hem mee gaf: 'Gewoon jezelf blijven en altijd de goede toonsoort zingen. En dynamiek, dat is ook heel belangrijk.'

Het finaleoptreden van Robin Tinge werd vorige week in Zevenhuizen gevolgd:



Kaartjes

De tafel in zijn ouderlijk huis in Zevenhuizen staat vol met kaartjes, naar aanleiding van zijn optreden in de finale. En het aantal berichten op zijn telefoon is 'echt niet normaal'.

'Op Instagram heb ik er allemaal volgers bij, superleuk. Bijna geen negatieve reacties.'

'Het heeft me heel veel gebracht. Ik heb nu heel veel optredens en ga een singletje maken. Leuk! Ik hoop dat het allemaal leuke dingen blijft opleveren.'

