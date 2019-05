Deze dag: Onrust rond radiopiraat in Oranjewijk

Ze zijn er helemaal klaar mee, de bewoners van de Graaf Adolfstraat in de stad Groningen. Televisiekijken is vaak onmogelijk. Het signaal wordt gestoord wanneer de lokale etherpiraat Jojo Buitenzorg aan het uitzenden is. De politie sust een opstootje op deze dag in de geschiedenis, 4 mei 1982.

Tientallen buurtbewoners zijn de straat op gegaan, de sfeer is rellerig. Mensen zijn boos. De politie wil dat ze hun klachten doorgeven aan de RCD, de Radio Controle Dienst van de PTT. Het advies wordt weggehoond. Wekenlang is er gesust en gepraat. Er zijn handtekeningen ingezameld. Daarna gebeurde niets.

En nu is de maat vol. Een buurtbewoner dreigt, wanneer de piraat zijn gezicht laat zien, hem 'minstens één been te breken' zodat hij 'moeilijk weer terug kan naar dat bakkie'.

RTV Noord-collega Karel Oosterhuis was als scholier ook actief als radiopiraat: 'Spannend, leuk.' Hoe groter het bereik, hoe mooier. En de overlast voor de buren? 'Ik bood ze nieuwe kabeltjes aan, dan was het probleem meestal opgelost.' Want ophouden met zenden was geen optie.

Het Nieuwsblad van het Noorden vraagt een reactie aan de Centrale Directie van de PTT. Woordvoerder de Voogd laat weten dat er geen schriftelijke klachten uit de buurt zijn ontvangen, en dan 'kunnen we weinig ondernemen'. Hij bestrijdt de suggestie dat de opsporingsdienst de stad links laat liggen: sinds oktober 1981 zijn er 25 zenders in beslag genomen, 'waarvan een aantal in de Oranjewijk'.

Het probleem van storende etherpiraten behoort tegenwoordig, wat betreft het televisiekijken, tot het verleden. Maar systemen van hulpdiensten ondervinden hinder, net als communicatie bij vliegverkeer. Daarom gaat de jacht op de piraat onverminderd door. Die nemen daarom soms hun toevlucht tot Duitsland als uitvalsbasis.

Een zendmast van meer dan honderd meter hoog, behorend bij het piratenstation 'Koning Keizer Admiraal' stond al in 2005 op Duits grondgebied. Welgeteld tien meter over de grens bij Beuningen, in de Achterhoek. Niettemin greep de polizei in, tot verdriet van de piraten die met een uitzendmarathon bezig waren.

Ook de boetes zijn inmiddels tot duizelingwekkende hoogte gestegen: onlangs moest een Gelderse etherpiraat meer dan 40.000 euro betalen. Ergernissen zoals destijds in de Oranjebuurt, zijn er niet meer bij. Het digitale tijdperk heeft dat veranderd.

In het verleden werden ook radiostations compleet weggedrukt door piraten. Collega Karel was een plaag voor wie de Duitse klassieke muziekzender NDR3 wilde beluisteren in Zuidhorn. 'Ze kregen er heerlijke hits voor terug', reageert hij. Het verstoorde televisiesignaal bleek de grootste ergernis. In Groningen leidde dat tot een opstootje op deze dag in de geschiedenis, 4 mei 1982.