In de Martinitoren kan je nu op een bankje bijkomen van de klim

Achter het uurwerk in de Martinitoren in hartje Stad staat nu een bankje, als onderdeel van de renovatie van d'Olle Grieze. 'Mensen die hijgend boven komen, kunnen hier even uitrusten en genieten van het uitzicht.'

Dat zegt Mark van den Anker, projectmanager van Marketing Groningen. Vroeger was hij een van de gidsen op de toren. Hij praat vol passie over de opknapbeurt die de toren momenteel krijgt.

'We zijn hier al zo lang mee bezig, dit is het pronkstuk van Stad. Top dat je zoiets mag doen.'

Wat wordt er gedaan?

Onder meer de belichting, bedrading en afwerking van de Martinitoren zijn vernieuwd, er is bewegwijzering aangebracht, en een nieuwe werkplek voor de torenwachter gemaakt. Ook zijn er touchscreenschermen opgehangen.

'Met respect voor het gebouw, maar we willen er op een kleine manier wel wat aan toevoegen', zegt Van den Anker. 'Zodat we kunnen laten zien waarom die toren staat waar hij staat, wat de geschiedenis is, wat hier gevierd en getreurd werd.'

Vanuit de toren kan je ook de Martinikerk goed bekijken. 'Zo zie je mooi hoe de bouwkunde van bijna 500 jaar geleden in elkaar steekt.'

Filmzaaltje

Boven in de toren komt een filmzaaltje, waarin je een filmpje van ongeveer tien minuten over de geschiedenis van Stad en Ommeland voorgeschoteld krijgt.

'Groningers weten dat natuurlijk wel, maar het is ook leuk om aan buitenstaanders te laten zien waarom we daar nou zo trots op zijn.'

Feest

De toren is tijdens de opknapbeurt gewoon geopend voor het publiek. In juni is het helemaal klaar en wordt het officieel heropend. 'Dat doen we met een mooi feest en daar nodigen we iedereen bij deze voor uit.'

Lees ook:

- Hoofdingang Martinikerk gaat weer open voor het publiek