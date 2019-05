Scheepswerf Pattje: 'Elke Nederlander die hier wil werken, is van harte welkom'

Scheepswerf Pattje in Waterhuizen kan zijn Roemeense en Poolse werknemers niet in vaste dienst nemen, omdat ze dat helemaal niet willen. Dat zegt eigenaar Bauke Adema in reactie op de uitspraak van de rechter in een zaak, aangespannen door de FNV.

Als de consequentie van het vonnis is dat hij ze daarom moet wegsturen, komt de omvang van de werf in gevaar, zegt Adema.

Personeelstekort

'Ik moet dan drastisch inkrimpen en daar heb niet alleen ik last van, maar ook alle werven waar wij klussen voor doen. Er is in de scheepsbouw gewoon een enorm tekort aan personeel, net als in de bouw. Elke Nederlander die hier wil werken, is hier echt van harte welkom.'

CAO

Volgens Adema zijn de veertig Roemenen en vijftien Polen waar het om gaat nu in vaste dienst bij uitzendbureau Start

'Daar verdienen ze meer dan in de metaal-CAO is vastgelegd. Ze hebben daar meer zekerheid dan wanneer ze bij mij een jaarcontract krijgen, want zo goed gaat het niet in de scheepsbouw.'

In gesprek

Het is wat hem betreft geen financiéle kwestie. 'Ik betaal ze net zoveel als de Nederlandse werknemers. Daarom wil ik ook best met de FNV in gesprek over hoe we deze uitspraak van de rechter het beste kunnen uitvoeren. Maar ik ga daarnaast wel in beroep tegen de uitspraak.'

Arbeidstijdenwet

Het steekt Adema dat ook de arbeidstijdenwet werd aangevoerd om hem in het ongelijk te stellen. Die bepaalt dat een werknemer maximaal zestien weken achtereen meer dan veertig uur per week mag werken.

'Daar komen mijn jongens bij lange na niet aan, die willen in korte tijd veel uren maken en dan gaan ze weer een poosje naar huis.'

De Poolse en Roemeense werknemers zijn volgens Adema absoluut niet blij met dit vonnis. De Nederlanders ook niet trouwens: 'Ik vind het vreemd dat de FNV hier zo'n punt van maakt, want ook van de pakweg vijfendertig Nederlanders die hier werken is niemand lid van de bond.'

Lees ook:

- Scheepswerf Pattje verliest kort geding van vakbond FNV