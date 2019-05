Omwonende ergert zich groen en geel aan lampjes reuzenrad

Op het filmpje is in de verte een gekleurd rondje te zien in het schemerdonkere landschap. 'Dit zien wij dus als wij op ons terras zitten', vertelt Feenstra aan de Raad van State. Hij ergert zich groen en geel aan de lichtshow die volgens hem enkele weken per jaar te zien is. Dan test Lamberink de verlichting van zijn reuzenraden.

Woont te ver weg

Feenstra benadrukt dat het niet gaat om het uitzicht. 'Overdag kan het me niet schelen. Het gaat om de avonden wanneer de verlichting brandt.'

De inwoner van Overschild had de gemeente Midden-Groningen gevraagd om een einde aan de lichttests in de avond te maken. Volgens de gemeente is hij geen belanghebbende, omdat hij bijna twee kilometer van het bedrijf woont. De rechtbank Noord-Nederland vond dat ook.

Het probleem wordt in de toekomst groter voor Feenstra en zijn partner, omdat ze aan de achterkant van hun boerderij een glazen pui willen bouwen.

'Test is alleen in winter'

Lamberink zegt dat hij per jaar vier reuzenraden bouwt. Gemiddeld een van de vier krijgt verlichting. Die wordt gedurende anderhalve week getest. 'Dat doen we alleen in de winter. Dan zit hij niet buiten', zegt Lamberink.

Feenstra zegt dat zijn opnames zijn gemaakt in mei en juni 2017. De Raad van State gaat eerst beslissen of Feenstra belanghebbende is. Als dat zo is gaat de zaak terug naar de rechtbank. Over zes weken doet de Raad van State uitspraak.

