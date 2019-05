Veteraan: Vrijheid is niet goedkoop

Pijpker is een van de veteranen die op het Bevrijdingsfestival in Groningen in gesprek gaat met jongeren over de betekenis van vrijheid. Hijzelf werd in de jaren zestig, met de afdeling uit Appingedam, op missie gestuurd naar Nieuw-Guinea. De toenmalige Nederlandse kolonie was in een onafhankelijkheidsstrijd verwikkeld tussen Indonesië en Nederland.

Boelie sneuvelt

De reis per schip naar Zuidoost-Azië duurt zeven weken. Aan boord ontmoet Pijpker zijn maatje 'Boelie'. Die sneuvelt in Nieuw-Guinea. Pijpker moet Boelie zelf begraven.

De begrafenis van Boelie



Elk jaar denkt Pijpker terug aan Boelie tijdens Dodenherdenking. Zo ook vorig jaar. Pijpker was toen een van de speciale genodigden tijdens Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Brieven uit Nederland

'Ik bid elke dag voor een behouden thuiskomst', schrijft Pijpkers moeder aan haar zoon, als hij op missie is. Eens in de twee weken krijgt Pijpker een brief uit Nederland, van familie of zijn vriendin. 'Daar leef je van op', vertelt hij. 'Door dat soort dingen sta je even stil bij de zin van het leven.'

Pijpker vindt het belangrijk om het verhaal van de vrijheid door te geven aan een jongere generatie. 'Vrijheid is niet goedkoop. We vinden het allemaal maar normaal, maar als je om je heen kijkt dan is dat het niet. Je kunt zomaar een beweging krijgen die de zaak gaat overheersen en die de vrijheid beperkt.'