Jongerentop Groningen strikt beroemde vlogger als slotact van festival

De organisatie van de Jongerentop in Appingedam heeft vlogger Kelvin Boerma gestrikt om het festival voor jongeren in het aardbevingsgebied af te sluiten.

Boerma, beter bekent als Kalvijn, is eerder dit jaar nog bekroond tot beste 'YouTuber' van Nederland.

De internetster woont al een tijdje in Amsterdam, maar zijn wortels liggen in Meedhuizen. Organisator Wini Weidenaar is dolblij met de komst van Kalvijn. 'We zijn echt trots dat we hem gestrikt hebben.'

Het doel van het festival is dat zo'n duizend tieners tussen de 12 en 18 jaar nadenken over hun toekomst in het aardbevingsgebied. Dat doen zij via allerlei workshops. Zoals een cursus jongleren, rappen en graffiti spuiten.

Oplossingen

Maar wat hebben deze activiteiten te maken met de gaswinningsproblematiek en de antwoorden waar de organisatie naar zoekt? 'Vooropgesteld, we gaan niet en oplossing voor de aardbevingen bedenken', zegt Weidenaar. 'Daar zijn allerlei andere organisaties voor. Wij gaan het hebben over de toekomst in dit gebied.'

De workshops zijn volgens haar vooral bedoeld om de creativiteit van de jongeren aan te wakkeren. 'Door een cursus graffiti kunnen jongeren bijvoorbeeld op het idee komen van een route in het aardbevingsgebeid met allemaal graffitikunst', zegt Weidenaar.

Zevenhonderd

Zo'n zevenhonderd scholieren hebben zich al aangemeld via hun school. Om de duizend te halen, krijgen alle tienduizend jongeren in de gasregio een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden voor het festival.

De jongerentop is vrijdag 7 juni op het sportpark van DVC Appingedam. Inschrijven kan vanaf maandag 6 mei via de site van de organisatie of via inschrijfformulieren die op verschillende scholen liggen.

