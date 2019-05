OV-bureau wil bushaltes uit dorp halen, Holwierde is fel tegen

Er heerst onrust in Holwierde. Het OV-Bureau Groningen Drenthe heeft plannen om de bushaltes in het centrum te verplaatsen naar de rand van het dorp en dat schiet bij inwoners in het verkeerde keelgat.

Het gaat om lijn 41 van Delfzijl naar Uithuizen. Het OV-bureau wil deze lijn doortrekken naar de Eemshaven.

'Om toch de aansluiting op de trein in Appingedam en Uithuizen te houden, hebben we gekeken hoe we de route zo kunnen aanpassen dat de bus dat redt', zegt woordvoerder Jorne Bonte.

Onveilig

Dorpsbewoners willen niet dat de bushaltes uit het dorp verdwijnen. Volgens Suzanne Wildeboer van Dorpsbelangen De Drie Maren zorgen haltes aan de rand van het dorp voor onveilige situaties.

'Dat betekent dat voetgangers de Hogelandsterweg over moeten steken, waar je tachtig mag rijden. Er is wel een tunnel, maar als je haast hebt, steek je al snel over. Dat is voor ouderen en kinderen die naar school moeten geen fijn idee', zegt Wildeboer.

Bijna iedereen tegen

Dorpsbelangen heeft twee dagen geleden een poll op Facebook gezet, waar vrijdag aan het eind van de middag ruim tweehonderd keer op is gestemd. Maar liefst 97 procent van de mensen vindt dat de haltes behouden moeten blijven.

'Ik hoor inderdaad dat er zorgen zijn over de bushaltes in Holwierde', zegt Bonte. 'Volgende week presenteren we het ontwerp voor de dienstregeling van volgend jaar. Het is zeker nog geen uitgemaakte zaak, we geven iedereen de mogelijkheid om bezwaar te maken.'

Oplossing

Als het aan Dorpsbelangen ligt, komt er zowel in het dorp als aan de rand van het dorp een bushalte. 'Schoolgaande jeugd en mensen met een beperking die bij de dorpssuper werken, moeten met de bus kunnen blijven gaan. Dat zou voor ons een hele mooie oplossing zijn.'

Het OV-bureau gaat hierover in gesprek met de gemeente Delfzijl.