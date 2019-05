Politie onderzoekt sluiting bureau aan Rademarkt

Het politiebureau aan de Rademarkt in Groningen gaat mogelijk dicht. De politie en de gemeente voeren gesprekken over het vertrek van de politie uit het pand in de binnenstad.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens de politie is het huidige pand verouderd. Met name de toegankelijkheid en inrichting van het gebouw voldoen niet aan de huidige standaarden. Het politiebureau stamt uit 1972 en is in 1994 grondig gerenoveerd.

Oriënterende fase

De gesprekken van de politie met de gemeente bevinden zich volgens de krant nog in de oriënterende fase. Samen met andere partijen wordt gekeken naar de mogelijkheden. Of en per wanneer de politie uit het pand zou vertrekken, is nog onbekend.

Politiebureau Groningen Centrum is het enige bureau in Groningen dat dag en nacht geopend is. Daarnaast biedt het gebouw ook onderdak aan meerdere staffuncties van de politie.