Onrust groeit rondom verkoop Pepergasthuis

Bewoners van het idyllische Pepergasthuis in de stad Groningen maken zich al geruime tijd zorgen over de naderende verkoop van het hofje, maar daar voegt de kerkgemeenschap van het Pepergasthuis zich nu ook bij.

Het hofje aan de Peperstraat in hartje stad is nu nog in handen van woningcorporatie Lefier. Die wil het afstoten en een geschikte koper is al gevonden.

Kerkdienst

Elke zondag komen er zo'n 150 mensen af op de dienst van kerkgemeenschap Oecumenische Vieringen Groningen (OVG). De gemeenschap is 27 jaar geleden ontstaan en heeft al sinds de oprichting de kerk in het hofje als thuishaven.

Van kerk naar kerkwoning?

Ben Hanewinkel is vanaf het eerste uur betrokken bij de OVG. Hem is ter ore gekomen dat de nieuwe potentiële eigenaar de kerk wil ombouwen tot woning.

'Wij hebben via de autoriteit woningcorporaties bezwaar aangetekend tegen de verkoop', laat Hanewinkel weten. Zonder toestemming van die autoriteit mag de verkoop niet doorgaan. 'Maar helaas is ons bezwaar niet gegrond verklaard.'

Bezwaar

De kerkgemeenschap heeft nu de hoop gevestigd op de gemeente Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wil de verkoop namelijk blokkeren. De gemeente heeft ook bij de autoriteit woningcorporaties een bezwaar ingediend, inmiddels voor de tweede keer.

'Het hofje is voor ons zeer belangrijk. Vanuit cultuur historisch oogpunt maar ook omdat het hofje bestaat uit sociale huurwoningen. Wij vinden het van belang dat die in het centrum van de stad blijven', aldus de wethouder.

Monumentenfonds

Lefier heeft inmiddels dus een akkoord bereikt met een andere partij. De gemeente had het hofje ook graag aangekocht via het monumentenfonds, de gemeente is daar aandeelhouder van. Het is het fonds echter niet gelukt om aan de vraagprijs te voldoen.

'Airbnb-paradijs'

'Kijk, ik wil niks kwaads zeggen over de mogelijke particuliere eigenaar', vervolgt Van der Schaaf. 'Maar als hij de investerin eruit wil krijgen zal het hofje ongetwijfeld veranderen in bijvoorbeeld een hotel. De eerste 10 jaar zal er niks veranderen, maar op de lange termijn zal het ongetwijfeld veranderen in een groot Airbnb-paradijs.'

De potentiële nieuwe eigenaar mag vanwege contractuele geheimhoudingsplicht niet reageren op de naderende aankoop. Lefier laat weten dat ze het bezwaar van de gemeente afwachten, maar verwachten dat ze het hofje kunnen verkopen.

Gang naar de rechter

Als de autoriteit groen licht geeft voor de verkoop en daarmee het bezwaar van de gemeente van tafel veegt is een stap naar de rechter niet uitgesloten volgens de wethouder.

Lees ook:

- Verkoop Pepergasthuis is zo goed als rond

- Wonen in monumentale panden: straks alleen nog voor de rijken?