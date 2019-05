'Er zal maar een auto op een schaap rijden, je kunt behoorlijke ongelukken krijgen'

Boeren in de gemeente Westerwolde worden al weken geteisterd door diefstal van schrikdraadapparatuur. De afgelopen dagen was het weer raak.

Deze week werd zorgboer Hidde Wolfs uit Onstwedde - opnieuw - het slachtoffer. Bij hem werd een weideklok meegenomen, een apparaat dat de spanning op het schrikdraad regelt.

Schapen in het dorp

Zijn schapen braken na de diefstal uit en liepen het dorpshart van Onstwedde in. Zijn hond dreef de afgedwaalde kudde weer bij elkaar.

'Het is heel onprettig. En als je schapen op de openbare weg lopen, heb je een probleem. Er zal maar een auto op rijden, je kunt er behoorlijke ongelukken door krijgen.'

'Ze stappen zo tussen het schrikdraad door en gaan aan de wandel', zegt Wolfs. 'En als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Ze lopen elkaar gewoon na en vernemen direct dat er geen stroom op staat. Dan gaan ze op zoek naar lekkere dingen.'

Opnieuw raak

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het opnieuw raak in Westerwolde. Nu liepen paarden de weg op, na de diefstal van apparatuur. 'Dat leverde levensgevaarlijke situaties op', volgens de politie.

Een andere boer in de omgeving zegt dat er bij hem al elf keer schrikdraadapparatuur is meegenomen.

Onverkoopbaar

De weideklok die nu is meegenomen uit het weiland van Wolfs is volgens hem onverkoopbaar. 'Hij is helemaal ingegraveerd met een soldeerbout. Aan alle kanten staat mijn naam er in.'

Een koperen versie van een weideklok kost 150 euro, de duurdere versies liggen rond de 1000 euro. Die gestolen weideklok van Wolfs kost zo rond de 350 euro.

'Het gebeurt in de nacht, midden in het veld. Niemand verneemt iets. Je probeert van alles. Ook bevestigen aan een ketting met ijzeren paal in de grond, maar ze nemen gewoon alles mee.'

'Gelukkig heb ik nu een weideklok bij de buurman onder dak mogen hangen, zodat hij niet zo snel gestolen kan worden.'

Een deel van de schapen van zorgboer Hidde Wolfs



Niet voor verzekerd

'Het vervelende is dat je niet verzekerd bent. Het is geen inbraak, maar wordt gewoon meegenomen uit het veld.'

Wolfs gaat aangifte doen.

