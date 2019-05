Groningen staat stil bij de oorlogsslachtoffers

'Er is een uitspraak die zegt: Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Het is belangrijk dat we kijken naar de geschiedenis en leren dat zoiets nooit meer mag gebeuren.'

Dat zegt Sjikke Mulder van de Stichting 4 Mei Herdenking Groningen, op de dag dat op veel plekken oorlogsslachtoffers herdacht worden. 'Voor ons is dit allereerst een heel drukke dag, we zijn de hele dag in touw.'

Verraden

Onder meer op de begraafplaats aan de Hereweg in Stad worden kransen gelegd. 'Ter nagedachtenis aan mijn vader', vertelt een man die aanwezig is.

'Hij is in februari 1945 verraden door iemand, omdat hij illegaal radio's bouwde. Daarvoor stal hij onderdelen uit opgeslagen illegale radio's. Via het beruchte Scholtenshuis werd hij naar kamp Neuengamme gestuurd en later kwam hij in een krijgsgevangenkamp terecht. 'Dit is erger dan Bergen-Belsen', zeiden Engelse militairen die het kamp uiteindelijk bevrijd hebben.'

Vermist

Zijn vader werd op 1 mei 1945 nog gezien 'in zeer slechte conditie'.

'Op 5 mei stond hij niet meer op de lijst, sindsdien is hij vermist. Mijn moeder en ik bleven alleen over, hier in Groningen. We hebben na de oorlog een heel slechte tijd gehad. Want als je vermist bent, dan krijg je geen uitkering.'

Nederlands-Indië

Op begraafplaats Selwerderhof in de stad Groningen worden onder meer de Groningers die sneuvelden in Nederlands-Indië herdacht. Er zijn 143 gesneuveld, waarvan voor 136 stenen met hun naam ter nagedachtenis op de begraafplaats liggen.

'Het is heel belangrijk dat de boodschap doorgegeven wordt. Het is heel triest, maar wij zijn er op den duur niet meer', zegt Jim Tigchelaar, van de organisatie.

Jongeren erbij betrekken

Volgens Sjikke Mulder leeft herdenken anno 2019 nog, maar is dat geen vanzelfsprekendheid.

'Het is altijd wel een toer om de jongeren erbij te betrekken. Hoe jonger je bent, hoe minder verbinding je ermee hebt. Daarom zijn onderwijs en educatie ontzettend belangrijk, om ze ervan bewust te maken wat er gebeurd is.'

